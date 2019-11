‘MATURANTI IZOSTAJU GODIŠNJE I PO TRI TJEDNA, ČESTO SVOJEVOLJNO’: Objasnili su zašto će biti teško naći rješenje za nadoknadu

Predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja tvrdi da neće biti lako naći rješenje za nadoknadu nastave

I dok traje puni frontalni štrajk nastavnika i učitelja, organizacija mature postaje ozbiljno upitna, nakon što su sindikati odbili mogućnost nadoknade maturantima i maturanticama u vrijeme štrajka. Predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec rekla je za RTL Danas kako naći rješenje za nadoknadu nastave neće biti nimalo lako, nijedno rješenje neće biti optimalno, osobito ne za sve.

”Subote neće odgovarati maturantima jer brojni idu na pripreme za državnu maturu upravo u to vrijeme. Što se tiče skraćivanja praznika, i tu neki već imaju planove. A kad je riječ o mogućem produljivanju nastavne godine, to bi značilo da se opet treba odgoditi državna matura i upis na fakultete pomaknuti na kolovoz”, rekla je Hitrec.

Izostaju i po tri tjedna

Dodaje da su neki maturanti i maturantice više, a neki manje zabrinuti te je naglasila kako misli da treba imati povjerenja u škole, tj. da će škole učiniti sve da se svi nastavni sadržaji obrade do kraja nastavne godine. “Uz to treba i napomenuti da je inače redovna situacija da hrvatski maturanti izostaju godišnje i po tri tjedna, i to često svojom voljom i izborom”, podsjetila je Hitrec u razgovoru za RTL Danas.

Kaže kako je svjesna ozbiljnosti situacije. “Situacija jest ozbiljna. Štrajk sigurno može potrajati i što će više potrajati, to će biti sve ozbiljnije. Zaista se ti dani trebaju nadoknaditi. Stoga se nadam i vjerujem da će se ipak pronaći rješenje, da će biti dovoljno razumijevanja i Vlade i sindikata i da će se naći kompromis i da nastava konačno krene”.

Poruka učenicima

Učenicima je Hitrec poslala poruku da slobodno vrijeme iskoriste za učenje, a ne za odmaranje, posebno maturanti za pripremu: “Ispunjavajte stare testove državne mature. Svima ostalima: dogovorite se što prije, pokažite da cijenite učitelje u čijim rukama je budućnost hrvatskog obrazovanja”.

