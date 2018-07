MATURANT KOJI JE ODUŠEVIO ZEMLJU: ‘Idem na Cambridge, a ako se ovdje situacija riješi, vratit ću se u Hrvatsku’

Ilija Srpak gostovao je na N1 televiziji

Maturant Prve gimnazije iz Varaždina i dobitnik Oskara znanja Ilija Srpak, koji je oduševio svojim moćnim govorom na dodjeli Oscara u kojem je oprao čitav sustav, gostovao je na N1 televiziji.

“Naše školstvo danas samo forsira prosječnost i gasi izvrsnost. Tek se zbog posebnog truda pojedinih profesora ili samostalnih inicijativa učenika netko uspije izdići”, rekao je Srpak u spomenutom govoru.

Sada kaže kako su ga reakcije na njegov govor iznenadile te kako su mu čestitali predsjednica i ministrica. “Predsjednica mi je rekla da je govor dobar, ali da smatra da je nekim ljudima ipak stalo do obrazovanja. Ja sam rekao da mislim da mu se više trebamo posvetiti”, rekao je.

‘Htio bih se sastati s ministricom’

Smatra ako bi trebalo pojačati kurikulum te smatra da nije dobro da se izbacuju neke stvari iz kemije u matematičkoj gimnaziji. “Ima nekih stvari koje mi se ne sviđaju, htio bih se oko toga sastati s grupom za reformu kurikuluma i ministricom”, rekao je.

Na pitanje je li mu u školi bilo dosadno, odgovorio je: “Možda mi je i bilo dosadno, ali imao sam nešto više slobode da se posvetim sebi. Profesori me nisu tjerali, mogao sam raditi na sebi, davali su mi literaturu, a ono što sam naučio na satu je samo dijelić onoga što sada znam”.

Mladi pokušavaju negdje drugdje normalno živjeti

Kazao je kako svaki dan vidimo koliko je mladih ljudi otišlo. “Ako ovdje ne mogu naći dobar posao, u znanosti je problem što nema novca za opremu, ako tu ne mogu naći ono što žele, ne možete ih kriviti.

Pokušavaju negdje drugdje normalno živjeti. Hrvatska ide dosta u pesimističnom smjeru, ali mislim da se to može popraviti, treba više optimističkih vijesti kao što su one o uspjehu učenika na natjecanjima znanja”.

U svom govoru je kazao kako se u Srbiji izdvaja bitno više novca za nadarene učenike nego u Srbiji. Sada je rekao da bi ga bilo “izuzetno sram”, da se on bavi raspodjelom novca.

‘Ako se situacija riješi, vratit ću se’

Na pitanje koliko ga iritiraju izjave političara koji se pozivaju na zemlju znanja, odgovorio je: “Ne znam je li još nisu shvatili da to nismo ili ne žele to shvatiti. Nadam se da će se to promijeniti. Jednom kada propadane obrazovanje, propast će sve ostalo”.

Kaže kako je trud važan, ali ništa ne ide bez talenta te kako on osobna zna 8 do 9 sati rješavati zadatke te kako ga učenje ispunjava. Prijavio se na Cambridge, a na pitanje hoće li ići tamo studirati, odgovara:

“Išao sam na intervju, dobio sam mjesto, još čekam rezultate mature. Ako uspijem, studirat ću tamo. Ako se ovdje situacija riješi, ja ću se vratiti. Ako ne, ne može se nikoga kriviti ako za sebe želi pronaći neko bolje mjesto”.