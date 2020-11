MATURANT IZ ORAHOVICE NAJVEĆI JE PROIZVOĐAČ SJEMENA KIKIRIKA U ZEMLJI, ŠALJE GA I U INOZEMSTVO: ‘Ideje došla iznenada’

Maturant iz Orahovice najveći je proizvođač sjemena za kikiriki u Hrvatskoj, a poštom ga šalje i izvan granica

Jedna od svijetlih točaka hrvatske poljoprivrede je 18-godišnji Filip Prša iz okolice Orahovice koji je posadio kikiriki i postao najveći proizvođač ovog sjemena u Hrvatskoj. Za sjemenom kikirikija postoji sve veća potražnja pa ga tako prodaje od Iloka do Dubrovnika, ali i preko granice, javlja RTL.

Uz pomoć oca, koji je zajedno s ostalim članovima obitelji tek u funkciji pomagača, 18-godišnji učenik srednje poljoprivredne škole u Osijeku već četvrtu godinu zaredom ubire plodove kikirikija, mahunarke koja je pomalo neobična za ovo podneblje.

“Zapravo je to došlo iznenada. Na internetu sam vidio oglas da se prodaje kikiriki i pomislio zašto ga ne bi probali posaditi kod nas. Prvo je to bila jako mala količina, a kad sam vidio da to uspijeva i daje dobar rod onda sam povećao površine”, rekao je Filip za RTL.

Podržava ga obitelj

Na pola hektara zemlje, procjenjuje, imat će urod od 150 kilograma. Od prvog dana, kada je došao na ideju o sadnji kikirikija, Filipa podržavaju njegovi roditelji. “Branit radit je zabranjeno. Zašto bi mu branili ako dečko nešto hoće i može. Svake godine je toga malo više i više. Eto nije to sad neka abnormalna količina, ali koliko se može ručno toliko obradimo, jer nema strojeva”, poručio je Vlado Prša, Filipov otac.

Najveći problem je što u Hrvatskoj na tržištu nema vadilice ni kombajna za kikiriki. No, unatoč ručnom načinu rada ovaj je maturant postao najveći proizvođač sjemena kikirikija u Hrvatskoj. Potražnja za njime je sve veća. Mjesec dana nakon sušenja sve se proda. Cijena je 40 kuna za 100 sjemenki.

“Ljudi su zainteresirani, žele probati nešto novo, nešto neobično. Potražnja je velika, nema dovoljne količine za sve”, izjavio je Filip i dodao kako upiti dolaze sa svih strana. “Znači iz Hrvatske cijele, iz Iloka, Dubrovnika, Rijeke pa čak i Bosne i Hercegovine i drugih država”.