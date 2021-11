Predsjednik Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, Mate Šimundić je inače profesor hrvatskog jezika u Prvoj gimnaziji u Splitu. Danas oko 14 sati pokušao je ući u gimnazijsku zgradu, ali u tome nije uspio.

Na vrata škole je stala ravnateljica, Dobrila Gotovac Stipaničev i zabranila mu ulaz, jer joj nije pokazao covid-potvrdu, koja je od danas obvezna u svim lokalnim, državnim i javnim ustanovama.

"Ne treba zvat policiju. Jednostavno ne možeš uć'. Zvat ću redara Civilne zaštite", prenosi ravnateljičine riječi Dalmacija Danas.

Nije Šimundić jedini

U tom je trenutku sa Šimundićem bilo još sedam profesora i jedan djelatnik školske administracije. Ravnateljica je poručila kako će oni dobiti opomenu i da će poslati bilješku o ovom događaju u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Profesori su se, pak, naoružali pisanim izjavama da su došli na posao. Pobrinuli su se i za potpise svjedoka. Naime, svjedoci su bili sami sebi. Ipak, te izjave će ući u protokol kako zaista ne bi ispalo da se oni nisu pojavili na poslu.

Na policiju s covid-potvrdama

"Policija je dobila uputu da ne izlaze na teren, u škole i ustanove. Očekuju pritužbu, izjavu e-mailom i osobnim dolaskom u 1. policijsku postaju", rekla je profesorica Ana Krajinović.

"Ja imam covid-potvrdu, ali to je moja privatna stvar. Ne slažem se sa načinom kako je ova stvar regulirana", rekao je Šimundić, a potom se zapitao: "A kako će nas primiti u postaji ako nemamo covid-potvrde?"

Na kraju su ipak otišli na policiju dati izjave. "Budući da nam je spriječen ulazak na radno mjesto, pozvali smo policiju da to evidentiramo. Dobili smo potom obavijest da moramo dati izjavu u 1. policijskoj postaji u Splitu sa svjedocima da nije bio dopušten ulazak na radno mjesto i to smo napravili. U policiji su tražili covid-potvrde, a dali su nam e-mail na koji možemo ubuduće slati izjave. No ovaj prvi put uzeli su izjavu uživo", opisao je Šimundić zbivanja na policiji.