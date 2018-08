MATTEOV OTAC U PRVOM INTERVJUU NAKON SINOVE SMRTI: ‘Ljudi, ja sedam dana ne znam što je s mojim djetetom…’

Obitelj Ružić još čeka odgovore na pitanja o uzroku Matteove smrti.

Smrt 22-godišnjeg Mattea Ružića potresla je Hrvatsku te ponovno otvorila pitanje kvalitete hrvatskog zdravstvengo sustava. S Dubravkom Ružićem, ocem tragično preminulog Mattea, u nedjelju je u Zaprešiću razgovarao reporter N1 Elvir Mešanović.

Shrvani čovjek još uvijek ne nalazi načina nositi se sa sinovom smrću. Živi na tabletama i inekcijama. Kaže da ne spava već sedam dana.

“Ne mogu prihvatiti da sedam dana ja čekam nekoga da mi kaže rezultate nečega. Da kažu dijete ti je umro od srčanog udara, od ne znam čega. Možda će mi biti lakše. Meni moje dijete neće nitko vratiti”, ogorčen je gospodin Ružić koji odgovore očekuje od nadležnih.

“Ljudi, ja sedam dana ne znam što je s mojim djetetom. Gdje je završilo što se radi, gdje je istraga… Ne znam ama baš ništa. Nitko od nadležnih me nije kontaktirao, izrazio sućut, ama baš ništa”, ispričao je za N1 televiziju Matteov otac potvrđujući kako njegov sin nije bolovao ni od kakve druge bolesti osim od astme.

Naime, sam ministar zdravstva Milan Kujundžić na ovotjednoj konferenciji za medije na kojoj je potvrdio da je intervencija Hitne pomoći provedena prema pravilima struke, kazao je kako je gotovo nemoguće da se tako lako i brzo umre od astme.

Dubravko Ružić za sada ne želi komentirati rezultate tog postupanja. “Čovjek možda nije upućen u neke stvari, možda skriva, možda ne. To bude njemu na duši. Na njemu je da odluči. Ja još danas ne znam što je s mojim djetetom. Ne mogu kriviti nikoga, ne krivim niti policiju, niti hitnu, to su ljudi koji rade svoj posao. Ali cijeli ovaj sustav ne valja, to je katastrofa. Ne samo zbog mog djeteta, nego da se više nikome tako banalne situacije ne dogode. Živimo u 21. stoljeću, da se takve banalne stvari događaju, da se čuvaju fotelje ili bilo što, da se za ono najsovnije nema, to je žalosno.”

Ministru Kujundžiću i ostalim nadležnima kraju razgovora je poručio da se malo obrate ljudima.

“Dajte im da samo žive normalno. Nemojte trošiti novac na gluposti. Krivim ovaj sustav, ovu organizaciju. Ne mogu prihvatiti da sedam dana čekam nekoga da mi kaže rezultate nečega… Ne znam od čega je umrlo moje dijete. Meni mog sina nitko neće vratiti. Ali ako je bio propust, želim da odgovaraju oni koji su za to odgovorni”, zaključio je Matteov tata.