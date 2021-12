Ustavnopravni stručnjak Mato Palić s osječkog Pravnog fakulteta gostujući za N1 govorio je o primjeni covid potvrda, a na samom početku se osvrnuo na prikupljanje potpisa za raspisivanje ustavotvornog i zakonodavnog referenduma koje je u subotu započeo Most, a kojim bi se regulirao rad Nacionalnog stožera i ukinule covid potvrde.

Kazao je da u slučaju da prođe referendumsko pitanje to ne znači da će se odluke u Saboru početi donositi dvotrećinskom većinom, što je također jedan od zahtjeva Mosta.

'Ljudi nisu svjesni kakav će biti efekt te odluke'

"Nisam siguran da su ljudi svjesni kakav će biti efekt te odluke i ako do nje dođe", rekao je Palić za N1. "Referendumskim pitanjem se ne može odlučivati o djelokrugu državnih tijela", rekao je, dodavši da je to razlog zbog kojeg bi Ustavni sud mogao odlučiti da drugo pitanje nije u skladu s Ustavom.

Upitan odakle Stožeru legitimitet i legalitet, Palić je kazao da on proizlazi iz odluka i zakona donesenih u Saboru, kao i iz Ustava. "U Ustavu ne piše da postoji Stožer, ali pravni temelj za djelovanje Stožera su odredbe Zakona o sustavu Civilne zaštite koji je u Saboru donesen više nego dvotrećinskom većinom svih zastupnika i nekoliko odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti", rekao je.

Palić je komentirao i izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je, podsjetimo, proteklog tjedna kazao: "Da mi netko tko je drugorazredni student i tko je preko veze došao na katedru, da mi objašnjava što piše u Ustavu… Ja sam prije 10 godina črčkao po tom Ustavu, a ne Mato Palić. Taj veze nema i nemoralan je. Dečko, izađi na izbore pa da te vidimo".

'Za Milanovića sam krupnija zvjerka'

"Ja bih volio da se on prisjeti svog inauguralnog govora koji nije bio tako davno i svega što je tada govorio o onima koji imaju drugačije mišljenje. Jesam li ja ili nisam ustavnopravni stručnjak, da mi to govori netko tko je postigao više od mene u akademskom smislu… To da sam ja akademski treća liga, za njega sam krupnija zvjerka nego on sa svojim magisterijem. On je imao pravnih tumačenja koja su doživjela fijasko na Ustavnom sudu. Što se tiče ovo za drugorazrednog studenta, Mato Palić je diplomirao prvi u generaciji i završio fakultet s vrlo dobrim uspjehom. Ja se nikad nisam javio na poziv koji je bio vezan za popunjavanje mjesta u Ustavnom sudu. Otkud mu ideje da se želim parkirati negdje – ne znam. Neću dalje govoriti. Ružno je na ovakav način iskorištavati položaj predsjednika RH i iznositi uvredljive tvrdnje o drugim ljudima samo zato što pravnički drugačije razmišljaju", poručio je Palić.

'Propisi moraju jednako vrijediti za sve'

Komentirao je i Milanovićevu poruku da se kandidira na izborima u Osijeku. "Ne znam što bih trebao reći na to. Da imam ambicije, kandidirao bih se. Kopka li ga osječki gradonačelnik, to morate njega pitati. Hoću li se ili neću kandidirati, to je moja stvar, a njega sigurno neću pitati o tome", jasno je poručio Palić.

Zaključno, govorio je ponovno o covid potvrdama. "Imena i funkcije nisu bitne. Ono što je loše, u smislu poruke javnosti je da osobe na nekim dužnostima šalju poruku kako nešto neće poštivati ili će postupati kako oni misle da trebaju. To je katastrofalna poruka za građane, propisi moraju jednako vrijediti za sve", kazao je Mato Palić.