Prof. dr. sc. Matko Marušić, profesor emeritus i dugogodišnji nastavnik imunologije i fiziologije na Medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu, komentirajući pandemiju za N1, prvo se osvrnuo na svoju izjavu koja je odjeknula u medijima. Ističe kako to nipošto nije kritika Crkve, priopćenje Kaptola ne smatra antivakserskim, niti misli da crkva u Hrvatskoj radi išta u suprotnosti s papom.

Nije oštra nego očajnička poruka

„ Nisam poslao oštru nego očajničku poruku ljudima u koje vjerujem u smislu utjecaja na narod. Naša crkva je korisna u društvu i vjernicima i nevjernicima da šalje blage poruke, a kako je situacija ozbiljna i teška, smatrao sam da je dobro i da kao vjernik imam pravo pozvati naše svećenike da se obrate narodu, a to s kleknuti je bio simbol. Ako papa pere noge zatvorenicima, oni mogu kleknuti i zamoliti narod.

'Tužan sam zbog prosvjeda, nesporazuma i mržnje'

Tužan sam zbog prosvjeda, zbog necijepljenja, zbog nesporazuma i mržnje i svakakvih riječi, situacija je ozbiljna. Smatram da Stožer radi odlično, ali moja profesorska i znanstvena dužnost je govoriti kad me pozovu. Zato sam poslao ozbiljnu poruku i ljudima i nadbiskupu.”, rekao je i dodao kako hrvatski biskupi nisu disonantni s papom nego djeluju oprezno. „Dali su priopćenje koje nije bilo antivaksersko nego tipično crkveno. Nije dobro dijeliti ljude, svatko može pridonijeti“, smatra Marušić koji je uvjeren kako bi crkva mogla odigratiu važnu ulogu u poticanju na cijepljenje starijih koji su i najugroženiji.

Iako ističe važnost cijepljenja, ne misli kako je obvezno cijepljenje rješenje.

"Čovjek se boji, pitanje je što je u njegovoj glavi, neće se cijepiti. Ali to je njegov život i nitko mu nema pravo reći da se mora cijepiti. To se ne smije raditi i u Hrvatskoj to nije izrečeno"”, ističe imunolog, koji se potom oštro obrušio na protivnike potvrda, i branio stožer.

"Stožer radi s populacijom, bave se epidemijom koja ugrožava milijune ljudi, donose mjere za sve te ljude, a ljudi se razlikuju i po uvjerenjima i fizički i onda te mjere nikad ne mogu sve zadovoljiti.“, kaže i nastavlja:

"Poluintelektualci pročitaju jedan detalj od tisuću, ali taj detalj kvari sliku. Ne možeš reći da će se nešto ugraditi u ljudski genom, ne možeš to govoriti. Za sve postoji opasnost, i kad sjedneš u auto i kreneš autocestom. No, postoji potreba riješiti pitanje pandemije. Zato treba slušati Stožer, a ne mene, jer oni sjedinjuju informacije.

'Ljudi, nemojte biti tako blesavi'

"Ljudi, nemojte biti tako blesavi, neoprezni, nepristojni, Stožer prima preporuke iz cijelog svijeta i donose zajedničke odluke koje nikad nisu savršene za svakog, jer ujutro Beroš mora doći u svoj ured i donijeti odluke. A one su teške i moraju biti donesene i kad nisi sasvim siguran. Medicina je jako komplicirana, ljudsko tijelo je najkompliciranije što je Bog stvorio, jedna ljudska stanica je kompliciranija od rakete koja ide na Mars i sad oni hoće da svi budu zadovoljni i da epidemija nestane. Ljudi, ovo je rat. Moramo ga dobiti, dogodit će se strašne nesreće i nevolje. Ne razumijem što vi hoćete, tko se usudi reći da Stožer radi krivo?”, oštar je Marušić.

Ističe kako nijedna mjera nij prilagođena svima jer se ljudi „neizrecivo razlikuju“, a covid potvrde su međumjera,

Lauc mu je prijatelj, ali mu se ošto protivi

Prokomentirao je i potez Gordana Lauca koji mu je prijatelj, što je više puta istaknuo, no također je istaknuno da se ne slaže s njegovim javnim iznošenjem neslaganja sa Stožerom:

“Ja sam za Lauca Albert Einstein. To što je on napravio to se ne smije raditi, plus nije u pravu. Svaki život je neizrecivo vrijedan. I onda dođe Lauc, koji je pametan, to je veleizdaja. Nema se što bolje reći, nema se što govoriti o Stožeru. Lauc ne zna epidemiologiju, slušajte Capaka. Prosvjed na Trgu je sramota za civilizaciju, inteligenciju, za Hrvatsku.”