Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je detaljnu istragu i utvrđivanje svih okolnosti smrti novinara portala Index Vladimira Matijanića kojega je prema tvrdnjama njegove životne partnerice hitna pomoć odbila hospitalizirati.

"Sigurni smo da bi kolega Matijanić imao šanse preživjeti u bolnici, samo da je do nje mogao doći", priopćio je u subotu predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, zatraživši kažnjavanje odgovornih.

Dodao je kako se ne mogu oteti dojmu da su odgovorni u KBC-u Splitu "itekako zakazali i da je riječ o nesavjesnom postupanju" koje je dovelo do smrti njihovog kolege.

Kronologija događaja

Matijanićeva životna partnerica i novinarka Indexa, Andrea Topić na Facebooku je objavila kronologiju događaja u kojoj je navela kako ga hitna pomoć nije htjela hospitalizirati, prenio je Zovko.

Dva sata prije smrti ekipa hitne medicinske pomoći objašnjavala mu je kako je riječ o normalnim simptomima covida te da nema potrebe za hospitalizacijom.

Također, dva dana prije smrti Matijaniću je u bolnici rečeno da je u Hrvatskoj nestašica lijeka za sprječavanje težih posljedica covida, koji se daje pacijentima kao što je on.

U splitskoj su ga bolnici pustili da čeka najmanje dva sata iako im je rekao za Sjögrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti, zbog čega se nije mogao cijepiti protiv covida.

"Ustrajat ćemo u tome da svi u ovom lancu odgovornosti dobiju adekvatne kazne za svoje propuste kako se ovakva tragedija više nikad i nikome ne bi dogodila", rekao je Zovko.

Brza i efikasna istraga

Ministru zdravstva Viliju Berošu poručio je kako HND očekuje brzu i efikasnu istragu te kažnjavanje nesavjesnih ljudi u zdravstvenom sustavu čiji bi posao trebao biti zaštita svakog pacijenta. "Ovo nećemo zaboraviti, niti ćemo preko toga prijeći", poručio je Zovko.

Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević kazneno je prijavila zdravstvene djelatnike koji su bili u kontaktu s Matijanićem i Topić od 3. do 5. kolovoza zbog nepružanja medicinske pomoći.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je za portal Index da će policija istraživati okolnosti njegove smrti, dok je ministar Beroš rekao da će slučajem baviti zdravstvena inspekcija.

Bi li preživio da je dobio lijek?

Imunolog prof. dr. Zlatko Trobonjača u izjavi za Slobodnu Dalmaciju pojasnio je o kojem je točno lijeku riječ koji Matijanić nije dobio za liječenje covida-19.

"Paxlovid je antivirusni lijek tvrtke Pfizer. On blokira jedan virusni enzim, odnosno glavnu proteazu virusa. Ako se ta proteaza blokira, onemogućuje se daljnja replikacija virusa i njegovo množenje stanica. U primjeni toga lijeka se pokazalo da ga ima smisla davati u prvih pet dana bolesti i do on može kod jednog dijela pacijenata dovesti do lakšeg oblika bolesti ili njezina prekida. Paxlovid ne eliminira potpuno smrtnost ni boravak u jedinicama intenzivnog liječenja, ali smanjuje postotak ljudi s teškim simptomima", istaknuo je Trobonjača naglasivši da ako se lijek da kasnije, on nema takav učinak.

Na pitanje kako je moguće da hrvatske bolnice nemaju taj lijek za najteže bolesnike, kaže da to ne zna niti može komentirati.

Žrtva nemara

24sata doznaje od liječnika da je Matijanić "vjerojatno samo još jedna žrtva nemara zdravstvenog sustava koji vlada godinama, desetljećima". Ljudi su, kaže, nepotrebno umirali i umiru.

"Postoje tablete i intravenski lijek za ovakve slučajeve, nema ih već nekoliko mjeseci, očito se trošilo i nepotrebno, i potrošilo", kaže liječnik na pitanje kako je moguće da lijeka nema, kad ga se u pandemiji nabavljalo naveliko. Očito se, dodaje, slabo razumije kad i kome treba dati taj lijek, iako postoje neke službene preporuke.

"I oko cijepljenja je Matijanić, moguće, dobio pogrešne preporuke. U takvoj bolesti kao što je njegova treba se i može cijepiti. Da bi mladi pacijent umro od COVID-a, prethodno je potrebno pet, šest pogrešnih poteza", kaže stručni liječnik za 24sata.