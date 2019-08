MATIJA POSAVEC VIŠE NIJE FAVORIT ZA ČELNIKA HNS-A: Stranka želi jednog drugogutjecajnog čovjeka za vođu

Alen Leverić bio je zamjenik ministra gospodarstva u SDP-ovoj vladi, a sada je član uprave Hrvatskih cesta te predsjednik HNS-a Varaždinske županije

Donedavno je Matija Posavec slovio kao najjači kandidat za čelnika HNS-a. No, danas su sve glasnija nagađanja da bi jedini HNS-ov župan mogao biti na izlaznim vratima iz te stranke. U prilog tome ide i činjenica da Posavec nije dobio poziv, navodno prvi put u šest godina, da nazoči polaganju vijenca na grob osnivačice stranke Savke Dabčević-Kučan povodom desete godišnjice njene smrti. Navodno, vodstvo stranke ima svog favorita za šefa stranke. Radi se o Alenu Leveriću, bivšem zamjeniku ministra gospodarstva u SDP-ovoj Vladi, danas članu uprave Hrvatskih cesta te šefu HNS-a Varaždinske županije.

Leverić ne daje odgovor na pitanje kani li se kandidirati za predsjednika stranke, no kaže da će odluku o tome donijeti njegova županijska organizacija: “Predsjedništvo organizacije zaključilo je da će, nakon što Predsjedništvo HNS-a otvori kandidacijski postupak, odlučiti hoće li podržati nekog od kandidata za predsjednika stranke ili će imati svoga”, rekao je Leverić.

Odluka najkasnije početkom 2020.

Rasplet cijele situacije bi se mogao odviti već 23. kolovoza kada se u Karlovcu sastaje Predsjedništvo stranke. Osim aktualne političke situacije, na dnevnom redu će tada biti i pripreme za sjednicu Središnjeg odbora HNS-a u rujnu te pripreme za unutarstranačke izbore koji bi se trebali održati do kraja ove godine ili najkasnije početkom 2020.

Posavec je u javnom sukobu s vodstvom stranke zbog želje za raskidanjem koalicije s HDZ-om i traženja prijevremenih izbora. Tražio je da se unutarstranački izbori održe već na jesen te da HNS s novim šefom i vodstvom dočeka najprije predsjedničke, a potom i parlamentarne izbore.

Leverić ne talasa

“Mislim da se neće usuditi izbaciti Posavca iz stranke. No, ako ga, s druge strane, u stranci sada ostave, neće moći izbjeći da se on kandidira za šefa HNS-a, a u tom slučaju imaju velik rizik da Posavec odnese pobjedu s obzirom na to da je većina članstva na njegovoj strani i za njegovu promjenu smjera, odnosno izlazak iz koalicije s HDZ-om”, rekao je za Večernji izvor iz HNS-a blizak Posavcu te dodaje kako ga ne bi čudilo da Predsjedništvo odabere Leverića kao kandidata za novog predsjednika stranke.

“On im kao kandidat za Vrdoljakova nasljednika savršeno odgovara. Član je uprave Hrvatskih cesta, što znači da je dio ekipe koja pod svaku cijenu želi zadržati aktualnu situaciju, koja ne želi talasati, nego odraditi mandat do kraja. Uza sve to, doista jest na čelu najjače organizacije, one Varaždinske županije, koja ima najveći broj delegata”, kaže HNS-ovac.

U vrhu HNS-a su potvrđuju kako nema razloga za izbacivanjem Posavca iz stranke te ističu i kako će ubrzo otvoriti kandidacijski postupak, nakon čega bi se trebalo vidjeti koliko ljudi ima tendenciju biti šefom stranke.

