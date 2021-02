MATIĆA FASCINIRA HDZ: ‘Majstori su da okrenu situaciju. Klanjali su se Glogoškom, Klemmu i ekipi, a sada govore o govoru mržnje’

‘Ovo je Plenkoviću došlo kao kec na desetku da skrene pozornost s mnogih pitanja. Kad bi to bio najveći problem u Hrvatskoj, onda bi Hrvatska bila sretna zemlja. Kad je bio šator onda je to bilo jedno. I kada je drečao protiv nenarodne vlasti, legalno izabrane na demokratskim izborima. A sada se stvara žrtva od njih i maltene svaki restoran ih želi ubiti’, dodaje Matić

SDP-ov europarlamentarac, Predrag Fred Matić, komentirao je danas za N1 slučaj riječkog kafića “Three Monkeys”, čiji je vlasnik poručio da HDZ-ovci nisu dobrodošli, nakon čega je to predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković okarakterizirao kao govor mržnje. Matić je podsjetio na događaje od prije pet, šest godina i na šator u Savskoj.

“Ako su HDZ-ovci u ičemu majstori, onda su majstori u politici ‘drž’te lopova’. Svi ti ljudi koji su prije pet, šest godina podržavali šatoraše, dolazili u Savsku, ljubili prsten Glogoškom, a među njima je naravno bio premijer Plenković, svi viđeniji HDZ-ovci i crkveni vjerodostojnici i ona tzv. predsjednica. Svi su bili tamo i klanjali se Glogoškom, Klemmu i ekipi i oni sada govore o govoru mržnje”, istaknuo je Matić.

“Ovo je Plenkoviću došlo kao kec na desetku da skrene pozornost s mnogih pitanja. Kad bi to bio najveći problem u Hrvatskoj, onda bi Hrvatska bila sretna zemlja. Kad je bio šator onda je to bilo jedno. I kada je drečao protiv nenarodne vlasti, legalno izabrane na demokratskim izborima. A sada se stvara žrtva od njih i maltene svaki restoran ih želi ubiti”, dodaje.

‘Majstori okretanja situacije’

Govoreći o izjavi HDZ-ovca Maria Kapulice koji se boji da djecu HDZ-ovaca sutra možda neće pustiti u tramvaj, rekao je da se to neće dogoditi. “Neće gospodine Kapulica, svi vozači tramvaja su ili u HDZ-u ili Bandićevoj stranci, prema tome može samo nekoj drugoj djeci biti zabranjen ulazak u tramvaje”, kaže Matić.

“Prije šest godina mene i Glavaševića, Nađ, godinu i pol dana čuvala i pratila policija. Tada je to bilo sve okej. Sad je to pobuna, Plenkovića žele ubiti. Majstori su u tome da okrenu situaciju, to im se treba priznati”, kaže Matić za N1.

