MATIĆ UDARIO PO KOLINDI KAO NIKAD DOSAD: ‘Pušta slapove suza s Vodotornja i skuplja bodove preko mrtvih kostiju’

Kandidat SDP-a na EU izborima i bivši ministar Predrag Matić gostovao je danas na televiziji N1 gdje je komentirao aktualno stanje u zemlji, ali i prokomentirao činjenicu da unatoč tome što je branitelj koji dolazi iz Vukovara, danas nije u Vukovaru, a nije bio niti na obljetnici Bljeska.

“Naravno da nisam pozvan u svoj grad, a nije uobičajeno da predsjednica i premijer budu u Vukovaru na Dan grada, ali sad su izbori. Oni to koriste za izbore, njima nije strano i preko mrtvih, preko živih gaze, ali i preko mrtvih. Ja, sudionik Operacije Bljesak, nisam pozvan, a ne bih ni došao da ne kažu da dolazim prikupiti glasove. Ressler nije bio u Okučanima nikad prije, a siguran sam da neće i nikad poslije. HDZ uistinu ne preza od toga, predsjednica ide u Vukovar, pušta slapove suza s Vodotornja. On je tamo dugo, a ona nikad prije nije bila i neće više ni otići kad ne bude na funkciji, to vam jamčim”, kazao je Matić.

‘Meni je to gadljivo’

Na pitanje čine li nadležna tijela dovoljno u procesuiranju ratnih zločina, Matić kaže kako predsjednicu može biti sram.

“Sram je može biti, tamo roni krokodilske suze, a gdje je njezin utjecaj? Problem je što nije procesuiran zločin u Borovu Selu. Pomaka nema, sve se tamo zna. Sad mi pada na pamet svastika u Splitu na Poljudu, pa su rekli da Ranko Ostojić nije želio to riješiti, ali sad je njihov ministar na vlasti, zašto sad to nije riješio? Oni dođu jučer i kažu da je kriva SDP-ova vlast. Fuj, meni je to gadljivo. Dečki su tamo stradali, a preko njihovih mrtvih kostiju da se stvaraju politički bodovi”, izjavio je.

SDP cilja na tri mjesta u EU parlamentu

Smatra kako će dospjeti do EU parlamenta. “Da, naravno. Kad su me kolege predložile, treba igrati fer i korektno, neću reći ništa protiv svojih kolega na listi, kao ni protiv drugih na drugim listama.”

Naveo je kako je SDP zacrtao barem tri mjesta u EU parlamentu. “Apetiti su uvijek veći i u politici treba biti optimističan, ali tri mjesta su objektivna i bili bismo zadovoljni. Gledamo i kako će naši suparnici proći. Ako HDZ ostvari četiri mandata, oni idu na inerciju, na prva četiri mjesta da stave pivske boce, oni prolaze. Oni imaju birače koji su nekritični, vide samo HDZ i zaokružuju”, zaključio je.