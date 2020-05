MATIĆ OŠTRO O KONKURENTIMA: ‘Za one s desne strane smo svemirski brod! Škoro je s dna povukao sve što je mogao povući’

‘Borit ću se za interese SDP-a, ali iznad SDP je uvijek Hrvatska’, kazao je

Fred Matić bio je gost RTL Direkta. Na početku, na pitanje da komentira činjenicu da je kod nas sve svedeno na ustaše i partizane, Matić je rekao:

“Svi mi želimo da hrvatski ljudi žive bolje, da zdravstvo bude bolje, da poljoprivreda bude kvalitetnija, ali se razlikujemo u ideološkim stvarima, sve se svodi na to. Jedni su očito za ustaše, a drugi za partizane”, istaknuo je.

Godinu dana je eurozastupnik, Je li razočaran euro birokoracijom, kako to često neki novi eurozastupnici znaju biti, ili je oduševljen duhom Europe?

“Ima tu i jednog i drugog. Oduševljen sam u odnosu na Sabor. Tamo je puno bolje i uljuđenije, stvari se odvijaju na puno bolji način. Ja volim prijateljima reći, razlika između Zagreba i Bruxellesa je jedno 100, 200 godina”, poručio je Matić.

Ne žele svi eurozastupnici na liste za parlamentarne izbore, poput Biljane Borzan, jer smatraju da bi to bila prevara, ali Matić će izgleda ići na listu i bit će nositelj u 5. izbornoj jedinici. Dakle, ide oči u oči s Ivanom Penavom koji će biti na listi Domovinskog pokreta.

“Ja još uvijek ne znam da li idem na listu. Ako stranka odluči, rado ću otići. Borit ću se za interese SDP-a, ali iznad SDP je uvijek Hrvatska. Slavonija je na koljenima. I zna se tko je uporno tamo na vlasti”, kazao je.

Boji li se da će HDZ i Škoro dominirati slavonskim izbornim jedinicama?

“Ja se nadam da ipak naće, da će narod napokon nakon 30 godina shvatiti. Znate, Zoran Milanović je znao reći, a ja volim koristiti često jednu njegovu rečenicu: Da smo mi nešto sjajno baš i nismo, ali smo za one s desne strane smo stvarno televizor u boji ili svemirski brod”, rekao je Fred Matić.

To natjecanje Penava – Plenković očito će se voditi oko toga što je ova Vlada učinila ili nije za Vukovar. Matić je Vukovarac. Na pitanje što je Vlada učinila za Vukovar, odgovara:

“Najbolje ću pokazati primjerom. Do prije pet dana, dok nije izašao iz HDZ-a, Penava je bio preporoditelj, a onda tog dana kada je izašao iz HDZ-a, na HDZ-ovim stranicama je bilo: tko je Penava, što je on učinio. Istina je, naravno, negdje u sredini. Privatno se znamo i dobri smo, ali politički se ne slažemo, mogao je puno više učiniti za Vukovar. Od Vukovara je radio grad mauzolej, grad grob. To mora biti grad otvorenih, grad mladih, grad veselja”, iskreno će.

Na pitanje o tome što misli o Miroslavu Škori, bio je više nego jasan:

“Slušam njegove pjesme. Sada kad sam vidio koga sve okuplja oko sebe, čini mi se da je bacio mrežu potegaču, i povukao sve s dna što je mogao povući”, istaknuo je.

Jedan od temelja kampanje HDZaa već sad se nazire – prozivaju Matića da je i sam govorio da je Bernardić nesposoban voditi stranku te da je i on 2018. pisao ono otvoreno pismo “Poštovani Davore dalje više ne ide..” a da sada uvjeravaju Hrvatsku da je on dobar premijer…

“Ja nisam bio u toj grupi. Nitko nije rođen da bude ministar, premijer ili predsjednik države. I gospodin Plenković je bio obični birokrat, bio je neprimjetan pa je postao premijer. Doduše, i sad je neprimjetan. Vidjet ćemo kada preuzme funkciju, pa ćemo ga nakon 100 dana procjenjivati”, jasno će.

O Bernardiću i “rektalnom alpinistu”

Komentar o rektalnom alpinistu ? Je li to trebalo Bernardiću?

“Naravno da nije. Ali, gospodin Jandroković se spuštao na jako niske grane. Ne ide mu to u prilog”, kazao je Matić.

Nama novinarima nekada se čine neshvatljive njegove izjave, često su pretjerane, ne odgovaraju trenutku, korupcijska hobotnica, izdaja nacionalnih interesa, ne postoji li netko u SDP-u tko bi ga mogao malo bolje savjetovati…

“To nije pitanje za mene, nego za ljude koji s njim rade. Kad dođemo na vlast, tada će retorika biti ozbiljnija. U oporbi morate podizati tenzije da bi senzibilizirao javnost da bi se na neke stvari ukazalo”, kaže Matić.

Izdaja nacionalnih interesa

Potom je prokomentirao današnju temu danu, onu oko Ine i memoranduma a i odgovorio na pitanje je li taj posao s naftom od 200 000 kuna izdaja nacionalnih interesa.

“Treba reći da je premijer 2016. najavljivao da ćemo vratiti Inu. Ina je najveća hrvatska kompanija i sve što se događa s Inom je osjetljivo. Sve je to krenulo 2008. kada smo predali na upravljanje na jedan telefonski poziv Mađarima u ruke. Oni jesu dobri gospodari, ali za sebe i svoju zemlju. Možemo o tome govoriti. Kada se radi o državnom novcu, onda je svejedno da li se radi o jednoj kuni, ili milijardu”, jasno će.

A što kaže na današnju izjavu ministra Tomislava Ćorića upućenu novinaru Hrvoju Krešiću?

“Šokantno. Predsjednik Vlade opet brani svoje ministre, a 16 ministara, a da je bilo pravde i svih 20 bi bilo smijenjeno. Hrvatska nema Državno odvjetništvo ni Uskok. Krešić je postavio logično pitanje. Naše tajne službe ne prisluškuju npr. Mađare da vide što planiraju s našom naftom pa da znamo i da smo korak ispred njih, nego se bavimo s tim tko s kim spava i tko s kim šuruje”, rekao je na kraju Fred Matić.