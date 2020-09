MATIĆ O PROSVJEDIMA ANTIKORONAŠA: ‘Demokracija podrazumijeva i to, ali žali bože što su išli u školu’

Osvrnuo se i na unutarstranačke izbore

Zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić za N1 je komentirao mjere i atmosferu u Bruxellesu

“Ovo je Zapadna Europa, svi se pridržavaju mjera. Gotovo svi u gradu nose maske, a u Europskom parlamentu baš svi. Imamo puno sastanaka uživo, a imamo neke putem interneta. I sam sam se preporodio.

Pametnjakovića koji to negiraju ovdje nema

Ljudi poštuju pravila. Demokracija podrazumijeva pravila ako je to u interesu svih. Ako ponašanjem utječeš na zdravlje okoline, toga se treba pridržavati. Pametnjakovića koji to negiraju ovdje nema.”, rekao je i osvrnuo se na subotnji prosvjed u Zagrebu.

“Demokracija podrazumijeva i to, ali ne možete ignorirati znanost. Žali bože što su išli u školu ako ne poštuju znanost. Vidjet ćemo što će biti za dva tjedna, hoće li doći do porasta broja zaraženih nakon Festivala slobode. Zekanoviću želim da što prije ozdravi, ali bilo bi dobro da je došao tamo i rekao da to nije ništa.“, ističe.

‘Nismo mi HDZ pa da imamo jednog kandidata’

Govoreći u unutarstranačkim izborima, na kojima se on kadidirao za predsjedništvo, ističe kako kako SDP uvijek prednjačio brojem kadidata, iako priznaje da im se to prošli put obilo o glavu. “Nećemo biti HDZ pa kandidirati jednog čovjeka. Imamo 5 kandidata, nadam se da neće doći do podjela nakon izbora. Volio bih da svi nakon izbora kažu – ovo je moj predsjednik/ica.”

Rekao je da sam nema favorita i da će se suzdržati u prvom krugu od preferiranja, no u drugom će krugu reći svoje mišljenje. “Tko god pobijedi, imat će moje puno povjerenje do sljedećih izbora kad ćemo testirati rad predsjednika/ice pa ćemo ocijeniti”, zaključio je.