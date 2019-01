MATIĆ NEMA LIJEPIH RIJEČI O KOLINDI: ‘Ona o ničem nema pojma, dobro i kaže da nema, treba je postaviti za veleposlanicu sportskih događaja’

Predrag Matić gostovao JE u N1 Studiju gdje se osvrnuo na SDP-ovo podnošenje interpelacije o radu Vlade zbog propale nabave borbenih zrakoplova od Izraela i druge aktualne teme

Bivši ministar branitelja i SDP-ovac Predrag Matić gostovao je u N1 Studiju te komentirao SDP-ovo podnošenje interpelacije o radu Vlade zbog propale nabave borbenih zrakoplova od Izraela, povratak Ive Josipovića u SDP te druge aktualne teme.

Matić je komentirao SDP-ovo podnošenje interpelacije o radu Vlade zbog propale nabave borbenih zrakoplova od Izraela, rekavši da su kao oporba imali obvezu provesti tu interpelaciju te da “oporba mora djelovati na ovaj fijasko koji je napravila Vlada, da odgovorni pred Saborom podnesu račune”.

Međutim, skeptičan je i boji se da će se “fijasko” nastaviti: “Oni imaju tu šoping-ucjenjivačku koaliciju koja će proći.”

Izjave američkog veleposlanika dijelom kontradiktorne

Na pitanje o odgovornosti ministra Damira Krstičevića, podsjetio je da jučerašnje izjave američkog veleposlanika.

“Vidjeli ste jučer izjave američkog veleposlanika, a koje su u nekim dijelovima kontradiktorne, tu je uz ministra debelo umočen i premijer, a predsjednica kao vrhovna zapovjednica pravi se sada grbava kao da o ničem pojma nema, a ni nema pojama”, rekao je.

Velika politička odgovornost Krstičevića

To što je američki veleposlanik jedno rekao ujutro, a popodne korigira svoju izjavu, za Matića je primjer “viših igara”.

“RH je u cijelom poslu postupila balkanski vodeći se onom ‘nema problema’, a problema ima. Umjesto da smo rekli da ćemo se povući iz priče dok se problem ne riješi, mi smo se pravili da problema nema.

Moj prijatelj Krstičević već mjesec dana je imao priliku za podnijeti ostavku, iako on osobno ne mora biti kriv, ali ovim cipelerenjem, po meni, doći će do toga da će dati ostavku, to je velika politička odgovornost”, smatra Matić

Na komentar Vlade da je izgubljeno samo vrijeme, Matić je rekao da je riječ samo o opravdanjima “koje ‘puše’ birači HDZ-a, oni će sve što im se kaže prihvatiti. To je ono lud-zbunjen ili kako je rekao Igor Madnić – ova država je propali projekt.”

Kolinda ‘o ničem nema pojma’

O predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja je jutros također rekla da je izgubljeno samo vrijeme, Matić također nema previše lijepih riječi.

“Ona o ničem nema pojma, dobro i kaže da nema, treba je postaviti za veleposlanicu sportskih događaja, za obilazak svlačionica, ali bojim se da se ni tu ne bi snašla. S rukometašima nije bila, očito je procijenila da neće pobijediti.”

Ne može se odlučiti između Josipovića ili Milanovića

Matić je rekao da pozdavlja povratak Ive Josipovića u SDP. Tvrdi da nije bilo nikakvih zahtjeva da, primjerice, Josipović bude predsjednički kandidat SDP-a: “…on je čovjek koji je skroman, govorio je o svojoj stranci, ljudima… Kada bih trebao odlučiti on ili Milanović, to je kao da majku pitate koje dijete više vole”.

Tvrdi da se uz njih dvojicu ne bi kandidirao za predsjedničke izbore. Smatra da je SDP spreman podržati Milanovića kao predsjedničkog kandidata te da je “sve bolje od sadašnjeg stanja”.

“Mi na vrhu države imamo tri školovana dilomata, a posvađani smao sa svim susjednima, možda bi bili i s Italijom da je more malo uže. Sramota na svakom koraku.”

Priznaje da postoji kriza u SDP-u

Fotografije na kojima se Milanović druži s članovima stranke Matić je vidio jutro, no ne zna je li tema druženja bila i smjena Davora Bernardića.

“Kriza jeste u SDP-u, to samo slijepac ne bi vidio. Za tri mjeseca imamo izbore, treba poštivati Statut. Mi ne možemo na ulici mijenjati predsjednika, mjesto gdje se mjeri neki rezultat su izbori, a prvi su za EU parlament. Predsjednik na konvenciji treba prezentirati rezultate i tada će se znati i njegova sudbina”, zaključio je Matić.