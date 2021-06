Zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić izjavio je kako mu je žao što je rezolucijom EP o pravima žena na pobačaj zapaljena vatra u Saboru, ali ako ona i jest zapaljena želi da to bude u pozitivnom smislu.

“Nakon stotine godine vrijeme je da progovorimo o pravima žena, o njihovom zdravlju, o onome što deklarativno govorimo da su ravnopravne u društvu. Ovo je prilika da vidmo jesu li i dalje ravnopravne ili su drugotne i inkubatori u koje će muškraci staviti njihovo sjeme bez ikakvog njihovog prava, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Matić za N1.

Komentirao je i izjavu HDZ-og zastupnika Karla Resslera koji je rekao da je u rezoluciji sporan dio koji se odnosi na priziv savjesti, a koji to izdjenačava s uskraćivanjem zdravstvene skrbi od strane liječnika.

'Klasična desničarska priča'

“To je klasična desničarska priča na koju se nećemo upecati. To je klasična zamjena teza. Svaka čast gospodinu Ressleru, moram priznati da sam mislio da je on jedini normalni HDZ-ovac kojega poznajem, a sada me i to razuvjerio. Za njihovo biračko tijelo, oni idu do toga, oni imaju drskosti da spominju članke 36-38, sve su točke afirmativne, jedini koji to žele svesti na ideološko pitanje su desničari.

Ovdje se radi o tehničkom, zdravstvenom pitanju, o ravnopravnosti naših majki, kćerki i supruga. Čuo sam čak i izjavu ‘Europarlament ne može ništa poduzeti’, halo mi sjedimo ovdje 5 godina i primamo dobre plaće, naravno da možemo nešto poduzeti”, objasnio je Matić.

Osvrnuo se i na primjedbe da se ovom rezolucijom zadire u suverenost država da samostalno odlučuju:

“Oni koji govore o ovoj rezoluciji, najvjerojatnije nisu je ni pročitali. Jedna od prvih točaka govori o tome da je pitanje zdravstva u nadležnosti država članica. I o tome se ne govori dalje u svakoj točki. Ovo je rezolucija, ovo nije zakon. Europski parlament kao vrhovno tijelo Europe treba pokazati živimo li mi u 2021. u 21 stoljeću ili živimo u 17. stoljeća. Želim da Europska unija živi u 21. stoljeću s pogledom na 22. stoljeće."

'Znam da radim pravu stvar'

Napominje da je u rezoluciji sve jasno:

“O ovoj rezoluciji glasat će se na plenarnoj sjednici parlamenta. Oni jednostavno plaše ljude. Tu se uključila naravno i crkva, tu su se uključili i crkveni velikodostojnici, tu su se uključile i nevladine udruge koje su mi slale neke morbidne lutke, vidim da se tamo u Saboru Zekanović i hvali s time. Ovdje je ljudima muka od takvih morbidnih poruka”, kaže.

Prijetnje je, tvrdi, dobivao, ali ih više ne registrira.

“Znam da radim dobru stvar, znam da radim pravu stvar. I nitko ne stoji iza mene, osim 250 milijuna žena koje očekuju da konačno postanu ravnopravne građanke ovog društva”, kaže Matić.

Ressler: 'Radikalna ideološka agenda'

HDZ-ov Karlo Ressler objasnio je za N1 zašto iz Europske pučke stranke nisu podržali rezoluciju:

“Zato što, kao i mnogo puta dosad, ovdje unutar Europskog parlamenta pod krinkom široko prihvaćenog cilja repoduktivnog seksualnog zdravlja želi se još jednom ubaciti radikalna ideoška agenda koju ovog puta predvodi Fred Matić i ne mogu podržati takvo izvješće jer je ono pravno neutemljeno, ambicionozno u smislu pretjerane revnosti u ideološkoj agendi i to jednostavno nama nije prihvatljvo”.

Dodao je kako se u EP često raspravlja o pobačaju i da svaka politička strana ima svoje mišljenje, ali da se ovdje ne radi o samom pitanju prava na pobačaj.

“Ono što je dramatično sporno u ovoj rezoluciji je dio koji se odnosi na priziv savjesti koji rezolucija izdjenačava s uskraćivanjem zdravstvene skrbi od strane liječnika. To je za nas potpuno neprihvatljivo. To u suštini znači da je jedno duboko europsko postignuće prava nekoga da ne sudjeluje u nečemu oko čega ima moralne dileme, da ga država ne može prisliti na to.

To znači da jedna liječnica koja vodi trudnoću i porod, ali ne želi sudjelovati, zbog priziva savjesti, ne želi sudjelovati u pobačaju da na to ne bi smjela biti prisiljena. Ova rezolucija unosi zbujući jezik koji izjednačava priziv savjesti s uskraćivanje medicinske skrbi. To se u EP dosad nije događalo i tome smo se čvrsto usprotivili. Čak i zastupnici koji imaju drugačiji pogled na pobačaj od nas neće moći glasovati i podržati ovo izvješće”, kaže Ressler.

'Pokušaj zadiranja u prava država članica'

Rekao je i kako je EPP pokušao izmijeniti tekst rezolucije ubacivanje amandmana koji bi objasnili i zagarantirali pravo na priziv savjesti. Dodaje kako se to djelomično dogodilo, ali da u velikom dijelu i nije.

“Predložit ćemo alternativnu rezoluciju u kojoj su svi oni ciljevi za koje sve možemo založiti, ali nećemo dopustiti da ono što se uspjelo provući u ovoj rezuoluciji preko odbora prođe na plenarnoj sjednici”, veli.

Rekao je da je EPP jasna oko svog stava o pobačaju te da ljudi o tom pitanju glasaju po savjesti.

“Sada na razini plenarne sjednice bit ćemo još jasniji i oko činjenice da je ovo pitanje koje ne ulazi u nadležnost EU tako da se radi o još jednom pokušaju zadiranja u prava država članica. Naša poruka je da niti jedna država članica ne treba dociranje niti ikoga tko će im iz Bruxellesa soliti pamet", kaže Ressler.