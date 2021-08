Bivši ministar branitelja Predrag Matić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao optužbe na račun generala koji su zapovijedali akcijom Bljesak te izjave generala Domazeta Loše koji je ranije u četvrtak rekao da je u pitanju "malo veća geopolitička igra".

"Admiral Domazet, znate, kad vrabac preleti preko krova zgrade, on od toga pravi geopolitičku priču. To su domaće teme, odnosi Hrvatska – Srbija – BiH. Na to ne utječe ni Biden, ni Soros ni Bin Laden", kaže Matić. Matić kaže da su sve to čisti klasični balkanski poslovi.

"26 godina nakon događaja, ako je i bilo prijepora za Oluju, za Bljesak je sve čisto i danas potezati to pitanje – jasno da se skreće pozornost s nečeg drugog. Javna tužiteljica i ministar pravde instalirani od HDZ-a optužuju generale kojih je većina vezana za HDZ. Sad se događa dramolet, Plenković će reći ‘Padnite mi na grudi, ja ću to riješiti’. Tako je Sanader ponižavao svoje ministre da bude veći frajer", veli Matić.

Potpuno čista operacija

"Da generali imaju petlje pitali bi Plenkovića ‘Tko nam to smješta’. Za one koji ne znaju što je prekomjerno granatiranje, neka pogledaju Vukovar. Nitko nikad ranije nije odgovarao za prekomjerno granatiranje i ubojstva civila. Pokretati ovo nakon 26 godina govori da nešto jako smrdi u BiH, da nešto treba zataškati. Mislio sam u početku da je sezona kiselih krastavaca pa vi mediji to… Ipak, ništa nije bezveze, ali je u balkanskim okvirima", nadodaje.

Na pitanje koje je postavio Luka Mišetić, koliko je smisleno da istraga kreće od najviših vojnih zapovjednika umjesto od onih na terenu koji možda nisu pazili kamo se usmjerava topovska paljba, Matić kaže da je i sam bio sudionik Bljeska te da he to potpuno čista operacija.

"Naše su snage bile granatirane i vojna doktrina nalaže da se na taj način i uzvrati. Nažalost, civili su uvijek žrtve. Ali to nikako ne ide u rubriku ratni zločin niti u rubriku da se VRO dovede u pitanje. Što smo mi trebali, zamoliti ih da nas ne granatiraju?", pita se Matić.

Rekao je da treba zauzeti jasan stav da ratni zločin ne zastarjeva te da ga uvijek treba sankcionirati.

Plenkovićeva politika dovela do ove situacije

"Ako je išta bilo čisto u Domovinskom ratu, to je operacija Bljesak. Za mene je ovo potpuno bezveze. Za svakom nevinom žrtvom treba žaliti, ali mi moramo odgovoriti na artiljerijske napade preko Save. Mi ćemo vas pošto ste vi nas, to govori o licemjerstvu. Popu pop, bobu bob. Ako ste imali saznanja, trebali ste pokrenuti postupke davnih dana", kaže.

Na pitanje hoće li ovo dovesti do zbližavanja Plenkovićevog HDZ-a i desnijih stranaka, rekao je da su "on, njegova politika i njegovi puleni u BiH doveli do ove situacije".