Predrag Fred Matić, čija je rezolucija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima žena u Europskom parlamentu uznemirila klerkiralne i konzervativne krugove, za N1 je komentirao protivnije Rezolucije, kao i njen učinak.

"Mogu pričati oni koji su protiv toga što god hoće, rezolucija je izglasana i to je sada stav i mišljenje napredne i zapadne Europe i onda kada budu zakonodavci zemalja u Europi pisali zakone to vam stoji nad glavom i o tome će se moći razmišljati. Ono što rezolucija kaže trebalo bi biti u skladu s donesenim“, kaže.

No obzirom na to da rezolucija nije obvezujuća, nego je tek smjernica nacionalnim zakonodavstvima, ostaje pitanje koliko je njena snaga. Matić kaže kako je rezolucija prije svega snažna poruka.

'Žene znaju da nisu same'

“Žene u Poljskoj imaju poruku da nisu same. Ja naravno ne mogu otići puškom tamo i braniti njihova stajališta, ali ovo im je poruka od 250 milijuna žena, odnosno pola milijarde ljudi u Europi da nisu same. Da Mađarice nisu same, da Maltežanke nisu same, a ni Hrvatice da nisu same”, ističe. Kaže ui kako je iduću korak da rezolicija ide Komisiji, koja dalje može odlučiti što će se staviti u provedbene akte.

"To nisu radili Soroš i Udba kako kažu desničari, to su radili ljudi i moje je bilo da saslušam i da to uobličim u tekst rezolucije”, odlučan je Matić, koji je pojasnio i kako se on , baš zato što je borac i branitelj, posvetio temi ženskih prava te kako ova rezolucija bila jako kontroverzna tema u EP.

'Rezoluciju je morao uzeti, po desničarkim kriterijima, macho tip'

"Kada je ovaj file bio na stolu mnoge kolegice su ga se htjele prihvatiti, no treba podsjetiti da je on bio odbijen prije 8 godina i s obzirom na pritiske koje on izaziva velik je izazov bio je to prihvatiti. Jedan sam od rijetkih muškaraca u tom odboru i mogu vam samo reći da kolega koji je deklarirani gay, kada donosi takve stvari, njega u parlamentu nazivaju pedofilom. Sada se pojavio jedan šok kod desničara, kako jedan, kako kažete, heteroseksualac, branitelj, veteran, po njihovom pitanju macho tip, staje na stranu žena. Pa upravo zato što sam macho tip ja stajem na stranu žena. I prije 30 godina kada samo uzeo pušku u ruke sam stao na stranu slabijih“, kaže.

Dodaje kako je znao da će odluku na koncu morati podržati i desničari, obzirom na to da su Pučani najveća grupacija u EP.

'I desničari bili ugodno iznenađeni'

"Trebalo je pametnom politikom dovesti do toga da desničari shvate da se ovdje ne radi o rigidnim stavovima nego politici EU 21. stoljeća s pogledom u 22. stoljeće. Dobio sam milijune mailova, javila mi se gospođa iz Francuke koja je rekla da nema visoko mišljenje o političarima, ali mi zahvaljuje, možda ne u svoje ime jer je za nju kasno, ali u ime svoje kćeri. To vam ispuni dušu.“, kaže , dodajući kako mu je je drago što je rezoluciju podržalo 36 zastupnika desničarskih stranaka te da su oni bili ugodno iznenađeni jer su mogli sudjelovati u stvaranju rezolucije. No ne i HDZ-ovi zastupnici. Kaže da ga zabavlja koliko se desnica bunila protiv rezolucije prije donošenja, da bi sada, kada je donesena, tvrdila kako je ona, zapravo, nebitna.

"Oni su digli cijelu tu zapadnu zaostalu Europu, biskupe, svašta su mi izgovarali, a na kraju kažu pa i nije to nešto, ta rezolucija, ja njih obožavam, genijalni su”, kaže. Oduševilo ga je i što za rezoluciju glasali i Poljaci, Grci i njemački centristi i ljevičari.

'Ako ti i roditelji kažu da si bitanga, onda stvarno jesi'

Govorio je i o Zakonu o pobačaju, i pritom usporedio odnos HDZ-ove većine i Ustavnog suda, s obiteljskim.

“Trebalo bi biti doneseno, ali to treba pitati one koji sada vode državu. Mi znamo tko čini Ustavni sud u većini. Meni može svatko reći da sam bitanga, ali kada dođem kući i mama i tata mi kažu da sam bitanga, onda sam stvarno bitanga. Znači ako tebi HDZ-ov Ustavni sud kaže: ‘Napravi to’, a ti i dalje nećeš to znači jedno, da apsolutno nećeš jer se bojiš političkih poena, a drugo ne želiš poštovati zakone od države, a opet u svom skladu imputiraju i drugima da ne poštuju zakon.

Žao mi je što živimo u takvoj zemlji, sada kada se iz Europe gleda Hrvatska, seljačija smo teška, a imamo preduvjete da budemo barem u sredini EU po svim stajalištima i možemo biti zemlja uzor, ali ne. Nedavno kada se potpisivala rezolucija protiv Mađarskih odredbi protiv homoseksualaca, ja želim živjeti s ljudima koji su to potpisali. Je li Hrvatska? Nije.

Hrvatska je predzadnja, Bugarska je samo iza nas, ali podsjećam da je Bugarska poslala satelit u svemir, a Hrvatska ne može poslati vlak iz Zagreba do Vinkovaca da ne ide deset sati”, kaže.