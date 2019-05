MATIĆ: ‘Hrvatska je zapala u glib, a Europa nam nudi mogućnosti. Oni koji idu u Bruxelles su zastupnici Hrvatske, a ne stranaka’

“Kaže se da se kampanja vodi 40-ak dana, moja osobna kapnja se vodi zadnjih dvadeset, trideset godina. Ako za to vrijeme nisam ništa napravio, sigurno neću ni u ovih 40 dana”

SDP-ov kandidat na izborima za Europski parlament Predrag Fred Matić poručio je u nedjelju kako hrvatski europarlamentarci tamo trebaju biti zastupnici Hrvatske, a ne političkih stranaka te kako njegova stranka želi Hrvatsku u EU ravnopravnu s drugim članicama.

“Svih 11 ili 12 zastupnika koji odlaze u Europski parlament su prvenstveno zastupnici Hrvatske. Oni koji budu izabrani i odu u Bruxelles ne idu kao predstavnici svojih stranaka nego kao predstavnici Hrvatske,” rekao je Matić na konferenciji za novinare u Splitu.

Smatra se eurofilom

Kazao je i kako ono što njemačka kancelarka Angela Merkel želi Nijemcima, a predsjednik Francuske Emmanuel Macron Francuzima, on (Matić) to isto to želi Hrvatskoj. Sebe smatra eurofilom te poručuje kako Europska unija može puno pomoći Hrvatskoj.

“Zapovjednik obrane Vukovara Mile Dedaković Jastreb je u jednom trenutku rekao kako se ‘Vukovar iz Vukovara obraniti ne može’ te je otišao u Vinkovce i ondje preuzeo Zapovjedništvo. Parafrazirajući to mi možemo, nažalost, reći ‘Hrvatska se više iz Hrvatske popraviti neće’. Mi smo duboko zapali u glib, za 30 godina pomaka nikakvog nema i Europa nam nudi mogućnosti. Europa je potencijal iz kojeg mi možemo puno naučiti”, uvjeren je Matić.

Podsjetio je i kako je slogan SDP na izborima za Europski parlament “ravnopravno,” te pojasnio kako SDP želi Hrvatsku u Europskoj uniji ravnopravnu s drugim zemljama.

Željeli smo Hrvatsku poput Austrije i Švicarske

“Ukoliko Hrvatska ne krene prema zemljama Zapadne Europe i ako nas ne budu tretirali ravnopravno onda će nam jednostavno ostati ono kako je Hrvatska prošla prije 100 godina u svim zajednicama u kojima je bila, a bila je iskorištavna i drugorazredna. Mi to ne želimo. SDP želi ravnopravnu Hrvatsku u Bruxellesu, rame uz rame s ostalim zemljama,” rekao je Matić.

Najbolja poruka za predstojeće izbore za Europski parlament je kaže: “Da ostanemo kao što su naši uzori – pozivam se na naše branitelje.”

“Mi smo željeli Hrvatsku 90-ih godina da bude poput Austrije i Švicarske i drugih naprednih zemalja, a ne da hrvatski građani taj san ostvaruju tamo u Švicarskoj, Irskoj ili Austriji,” poručio je Matić.

Matić je rekao i kako se nada da će ga na izborima prepoznati “prijatelji, stranačke kolege ali i hrvatski branitelji.”

‘Ako dosad ništa nisam napravio, neću ni u ovih 40 dana’

“Kaže se da se kampanja vodi 40-ak dana, moja osobna kapnja se vodi zadnjih dvadeset, trideset godina. Ako za to vrijeme nisam ništa napravio, sigurno neću ni u ovih 40 dana,” kazao je Matić.

Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur je izjavio kako HDZ vodi slugansku politiku prema Europskoj uniji.

“Za razliku od Živog zida koji je za izlazak Hrvatske iz Europske unije, i za razliku od HDZ-a, koji provodi slugansku politiku prem EU, SDP se zalaže da se izborimo za naša prava i ravnopravnost unutar EU-a,” kazao je Kotur.