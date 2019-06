MATEMATIKA I BRISANJE ZNOJA SA ČELA: Splitski maturanti pisali maturu u učionici bez klime na 34 stupnja

Prva gimnazija s kojom Druga splitska gimnazija dijeli zgradu, klimu ima

Ljeto je temperaturno odavno pokucalo na vrata pa tipično donijelo nepodnošljivu vrućinu koja ljude jednostavno tjera u klimatiziran prostor. Sa svih strana možemo čuti da se treba čuvati vrućine u popodnevnim satima, ali čini se da se to ne odnosi na maturante Druge gimnazije Split. Naime, danas se pisala B razina matematike. Njima je to danas bio i test izdržljivosti. “Skoro smo pali u nesvist” javili su Slobodnoj Dalmaciji jer maturu su pisali na visoka 34 stupnja i to u učionici bez klime.

Donedavno su i drugi učenici spomenute škole morali odgovarati i pisati ispite u učionici visoke temperature jer cijela škola nema klimu. Ironično, Prva gimnazija s kojom Druga splitska gimnazija dijeli zgradu, klimu ima. Da se matematika od 9 do 11.30 sati pisala u neklimatiziranim učionicama potvrdila je Slobodnoj Dalmaciji ravnateljica Druge gimnazije, Ivanka Kovačević. Ravnateljica kaže da se čeka odobrenje županijskih sredstava za postavljanje klime u učionice.

“Županija nas uvijek dobro prati s našim zahtjevima, pa vjerujem da ćemo se izboriti za klima uređaje u idućoj školskoj godini. Dat ću sve od sebe da to riješimo”, kratko je poručila.

Čini se da je matematika danas bila najmanji problem za maturante u Splitu.