MATEMATIČAR OBJAŠNJAVA: ‘Tempo od 20 oboljelih dnevno u Hrvatskoj znači da će za četiri tjedna ta brojka biti 5000’

Od članova Nacionalnog stožera civilne zaštite te od drugih stručnjaka može se čuti da je Hrvatska u četvrtoj fazi epidemije koronavirusa. Spominje se također i eksponencijalni rast broja novooboljelih pa zato iz Stožera pozivaju ljude da se drže donesenih mjera. Svakog dana u Hrvatskoj je sve više zaraženih, a u subotu ih je bilo 20 u jednom danu. Kako eksponencijalni rast najslikovitije i kroz priču opisati zna Alojzije Janković, velemajstor u šahu.

“U Indiji je jedan mudrac smislio igru šah… pokazao je jednom caru koji je bio jako impresioniran tom igrom. TO mu se toliko svidjelo da je odlučio nagraditi mudraca. Rekao mu je- što želiš, biraj, naravno u nekoj normalnoj vrijednosti… Mudrac je razmišjao i rekao da ima želju. Želi da mu na svako polje šahovske ploče, koja ima 64 polja, da mu na prvo polje stavi po jedno zrno pšenice, na drugo dva, pa četiri, pa osam do kraja ploče. Car se iznenadio skromnošću i rekao slugama da mudracu daju što traži. Sluge su otišle i sutradan se vratili i rekli da je to nemoguće izvesti, da nema toliko žita u cijelom kraljevstvu jer na kraju se dolazi do brojke od čak 20 znamenki. Ako uzmemo u obzir da milijun ima sedam znamenki, onda možete zamisliti koliki je broj sa 20 znamenki i da nema dovoljno žita u cijelom kraljevstvu, ali ni na cijeloj zemaljskoj kugli da bi mogli isplatiti mudraca”, ispričao je šahist za RTL.

Pa iako se stalno govori o eksponencijalnom rastu i upozorava se da je to vrlo zabrinjavajuće, Hrvati još uvijek ne znaju što bi to trebalo predstavljati. Kada bi znali, vjerojatno bi smanjili kontakte i pridržavali se pravila.

Objašnjenje eksponencijalnog rasta novooboljelih kroz jednostavan primjer s grahom

U pomoć oko objašnjavanja tog rasta novinaru RTL-a uskočio je matematičar Aleksandar Hatzivelkos koji je s brojevima na ‘ti’. Na stolu ispred matematičara i novinara nalazi se dvije kile graha, a svako zrno predstavlja čovjeka. Matematičar u ovoj priči s grahom predstavlja scenarij u kojem se svi pridržavaju pravila i donesenih mjera, a novinar Dario Todorović predstavlja lošiji scenarij u kojem nitko ne poštuje pravila.

U tom scenariju se zaraza puno lakše i brže širi. Kako bi to izgledalo? Matematičar je predložio da svaki od njih stavi pod 10 zrna graha i da to predstavlja trenutačnu situaciju. Zbog jednostavnosti brojeva, objašnjava matematičar Hatzivelkos, promatrat će događaje u intervalu od četiri dana.

“Sada recimo da u danu imamo dva nova zrna graha, uz linearan rast, u četiri dana to bi značilo da imamo osam novih zrna graha. Ja ću zato s te strane dodati osam zrna za svoj period od četiri dana. Vi u istom periodu od četiri dana trebate udvostručiti svoj broj zrna. Dakle, na početak ću ja dodati osam, a vi 10 zrna. Nakon što smo to učinili vidimo da se ništa strašno nije dogodilo, ja imam dva oboljela više nego vi”, rekao je matematičar na što je novinar RTL-a potvrdio da taj scenarij ne djeluje uopće tako strašno.

Matematičar Aleksandar Hatzivelkos je tada rekao da to tako obično djeluje na početku. Sada su u svojoj “igri” s grahom pustili nova četiri dana da prođu. On će i dalje imati linearan rast pa će na svoju stranu dodati novih osam zrna graha dok novinar treba poduplati svoju situaciju.

Novinar ima sve više zrna graha

Novinar sada morati dodati novih 20 zrna. Nakon nova četiri dana matematičar dodaje osam zrna, u stvarnosti osam novozaraženih osoba, a novinar dodaje 40.

“To vam je sada 16 dana od od početka epidemije pa ću ja opet dodati svojih osam zrna, dok vi sada trebate dodati 80”, objašnjava matematičar.

Poslije nova četiri dana matematičar i dalje dodaje osam novih zrna, a novinar Dario Todorović 160. Morao je početi micati zrna jer je već s njih 160 ostao bez prostora na stolu dok je kod matematičara situacija dosta uredna. Nakon nova četiri dana novinar je trebao dodati 320 zrna.

‘Tempo od 20 oboljelih dnevno znači da će za četiri tjedna biti 5.000 oboljelih u jednom danu’

Brojka zrna graha se kod novinara nakon nova četiri dana popela na 640 dok matematičar i dalje ima osam novozaraženih. Novinar je odjednom ostao bez graha.

“Taj tempo od 20 oboljelih ljudi u jednom danu nakon tri tjedna znači znači 960 novooboljelih u jednom danu. Nakon četiri tjedna će biti 5.000 oboljelih u jednom danu. Vrlo brzo bi se naš zdravstveni sustav mogao ‘preliti’ kao ovaj grah preko stola. Ne rade se ovdje kreveti po sportskim centrima poput Arene bez razloga. To je zapravo jedna vrlo blaga projekcija oko onoga što može uslijediti. Ponavljam, to će se dogoditi ako ne smanjimo faktor po kojem eksponencijalna funkcija raste, a to znači ako ne smanjimo kontakte na minimum”, poručio je matematičar Aleksandar Hatzivelkos na RTL-u.

