MATE RIMAC SAVJETOVAT ĆE INOVATORSKU ZAJEDNICU U HRVATSKOJ: ‘Stavljam se na raspolaganje kao savjetnik i osoba s iskustvom iz života’

Mate Rimac nadzirat će rad Hrvatske zajednice tehničke kulture i time pomoći u pronalasku investitora koji će uložiti sredstva u razvoj inovacija

Tvorac prvog električnog superautomobila, inovator i poduzetnik Mate Rimac postat će član Nadzornog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture. Rimac je prihvatio poziv predsjednika HZTK Ivana Vlainića te će rad tog tijela nadzirati zajedno sa stručnjakom za inovacije i poduzetništvo te profesorom sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Markom Kolakovićem i pedagogom tehničke kulture Dragutinom Labašem.

Rimac želi pomoći u postizanju cilja da od tehničke kreacije imaju koristi autori i društvo u cjelini. Spreman je “zasukati rukave” i biti spona s poduzetništvom i neposredna pomoć mladim kreativnim ljudima.

PREŠIŠAO SVE TEŠKAŠE U ZEMLJI: Mate Rimac postao je najbogatiji Hrvat, mladi ekonomist izračunao koliko sad vrijedi

Dodana vrijednost ideje

“Želim biti podrška predsjedniku Zajednice Ivanu Vlainiću koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri dao veliki doprinos razvoju tehničke kulture. Osobno se stavljam na raspolaganje kao savjetnik i onaj koji ima iskustva iz realnog života. Siguran sam da zajedno možemo učiniti veliki iskorak i ljudima pomoći u cjelokupnom složenom procesu od gole ideje do realizacije samog projekta. Vrijedna ideja ima smisla samo ako se od nje stvori dodana vrijednost i proizvod koji će otvoriti i nova radna mjesta. Na taj način inovacija može znatno pomoći gospodarstvu i podizanju standarda ljudi”, rekao je Rimac i dodao kako od ideje do realizacije ponekad treba i 10 godina rada, a on će svojim savjetima pomoći da inovativna rješenja pronađu investitore.

MATE RIMAC DOŠAO PODUČITI PLENKOVIĆA: ‘Pokazat ćemo Vladi što je važno autoindustriji, a onda neka oni odluče…’

Prepoznat još 2006.

Njegove sposobnosti je prepoznao Vlainić još 2006. kada je Rimac zajedno s Lukom Bošnjakovićem u Puli osvojio prvo mjesto na Državnom natjecanju inovacija Arhimed. Zahvaljujući tom uspjehu, dvojac je iste godine dobio pravo nastupa na Svjetskom natjecanju mladih inovatora Seoul 2006. u Južnoj Koreji, gdje je Vlainić bio i službeni predstavnik izaslanstva Udruge inovatora Hrvatske. Kasnije je dvojac nastupao i na brojnim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, gdje je osvojio zlatne medalje i najviša priznanja.

“Mate Rimac pomoći će u izradi novih programa i projekata Hrvatske zajednice tehničke kulture, koji će kvalitetu obrazovanja djece i mladih te cjeloživotnog stručnog usavršavanja onih starijih podići na još veći nivo. Također, bit će nam i velika podrška u otkrivanju novih talenata”, rekao je Ivan Vlainić, istaknuviši kako je Rimac i sam sudjelovao u programima tehničke kulture koji su doprinijeli njegovom snažnom uzletu.