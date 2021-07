Senzacija koja je jučer objavljena u Dubrovniku da Mate Rimac preuzima Bugatti, udarna je vijest svih svjetskih medija. Sto godina stari brand čiji je moto "Ako je usporedivo, nije Bugatti" , sada će se povezati sa visokom tehnologijom i idejama Rimca. Hrvatska je napokon stavljena na kartu automobilske industrije.

"Prije 12 godina kad sam pokrenuo firmu da mi je netko rekao da će se ovo desiti ne bi vjerovao, ali sam pokrenuo firmu s idejom da napravimo nešto veliko. Iako je tu već puno rezultata, sad je već preko 1000 zaposlenih u firmi, imamo partnere poput Porschea, Volkswagena, Hyundaija, najveće firme na svijetu, preuzeli smo sad i Bugatti, mi i dalje smatramo da smo na početku svog puta", rekao je Rimac za Dnevnik Nove TV.

'Važno nam je da imamo upravljanje'

Na pitanje kako su se našli na omjeru 55 % i 45 %, Rimac je rekao kako su pregovori krenuli prije 2 godine.

"Na sastanku šef strategije VW mi je spomenuo što misliš da ti preuzmeš Bugatti. Mislio sam da se šali i nisam se obazirao. Par mjeseci kasnije me nazvao i pitao jesam li razmislio o tome. Tada sam shvatio koliko je to ozbiljna stvar i shvatio sam koliko to ima smisla i kako je to win-win-win i za VW i za nas i za Bugatti.

Do omjera 55 % i 45 % došlo je na temelju valuacije, gdje se procjenjuje vrijednost naše proizvodnje automobila, a to je odvojeni posao od prozvodnji komponenti za druge proizvođače. To su sad dvije izdvojene firme. Onda se procjenom Bugattija došlo do tog omjera. Ono što je bilo važno za nas na početku da imamo upravljanje", kazao je Rimac za Dnevnik HTV-a.

'Puno puta smo bili pred odlaskom'

Sjedište tvrtke ostat će u Hrvatskoj i napominje kako je to najvažniji i najključniji dio firme.

"Znači, sav razvoj budućih Bugatti modela i budućih Rimac automobila uključujući pogonske sustave bit će u Hrvatskoj, rekao je i dodao kako će većina proizvodnje i aktivnosti tvrtke biti u Hrvatskoj, a u Francuskoj će se auti sklapati", govori Rimac

Odgovorio je i zašto nikada nije otišao iz Hrvatske.

"Ja sam htio dokazati i pokazati da je to moguće raditi ovdje i sve sam radio da to ostane ovdje. Puno puta samo bili pred odlaskom. Nije to toliko do države, nego fali taj cijeli ekosustav. Nema investitora, nema venture kapital fondova, to jest, nešto sad ima. Tada kad sam ja krenuo nije bilo. Nemaš znanja tu, nemaš talenta, moraš sve izgraditi ispočetka", rekao je Rimac. Svjetski mediji pišu o preuzimanju Bugattija i na naslovnicama piše da Bugatti sad postaje hrvatski, kaže Rimac i dodaje kako to s ponosom ističu kao što su i ponosni što su ovdje ostali.

Svemirska utrka među bogatašima

Rimac kaže da će do 2030. gotovo svi auti postati električni, a za 10-15 godina predviđa da automobili neće imati volane i neće biti u vlasništvu krajnih korisnika nego će ih ljudi koristiti kao uslugu za prijevoz od točke A do točke B.

Komentirao je i svemirsku utrku među bogatašima. Kaže da prati to sa zanimanjem te da je imao ponudu jednog kupca da ide s njim na Mjesec, no odbio je.

"Ja rađe ostajem tu. Imam dovoljno izazova ovdje", rekao je.