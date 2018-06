Mate Rimac smatra da će se u iduća dva desetljeća automobilska industrija okrenuti naglavačke.

Na konferenciji o novim pravilima konkurentnosti govorilo se o četvrtoj industrijsjkoj revoluciji i novim tehnološkim i poslovnim promjenama.

Reorganizirati se dok je osnovni biznis još jak

Britanski je stručnjak Kamal Ahmed Munir sa Sveučilišta Cambridge poručio etabliranim kompanijama da se reorganiziraju dok im je osnovni biznis jak, kako im ne bi bilo teže odgovoriti kada im posao počne opadati zbog novih tehnologija i promjena na tržištu. O promjenama koje predstoje automobilskoj industriji govorio je vlasnik uspješne tvrtke Rimac automobili iz Svete Nedelje, Mate Rimac. On smatra da će se u iduća dva desetljeća automobilska industrija okrenuti naglavačke.

Problemi s nalaskom zaposlenika

‘Sljedeća revolucija u našoj svakodnevici će biti posljedica promjena u toj industriji, u našoj mobilnosti, baš kao što su nam svakodnevicu posve promijenili mobilni telefoni. Nećemo više biti vlasnici automobila i nećemo ih voziti. To nije samo moje mišljenje nego konsenzus u industriji a sadašnji će proizvođači automobile proizvoditi samo za tvrtke poput Ubera’, rekao je Rimac, prenosi Jutarnji list. Rimac, čija tvrtka ima 400 zaposlenika i milijune eura investicija, kaže da se najčešće suočava s izazovima prilikom zapošljavanja jer nema dovoljno talentiranih ljudi s iskustvom koje bi on želio zaposliti.

‘Nema ih. Moramo ih privući izvana, kod nas već rade ljudi iz 26 zemalja, a to će onda početi otvarati nove prilike i poslove za druge u Hrvatskoj. No takve, vrhunske stručnjake ne možete privući ni u tvrtke ni u državu s plaćom od 10.000 – 15.000 kuna, a hajde vi recite u Hrvatskoj da je to mala plaća, razapet će vas’, kaže Rimac, piše Jutarnji list.