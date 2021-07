Gotovo da nema svjetskog medija koji se nije raspisao o Mati Rimcu i preuzimanju automobilističke ikone Bugattija. Zajednička tvrtka zvat će se Bugatti/Rimac, a uz nju se osniva i nova tvrtka Rimac Technology u kojoj će se razvijati tehnologija električnog pogona i visokotehnoloških sklopova, kako za njih, tako i za sve druge proizvođače automobila.

Direktor obje tvrtke bit će 33-godišnji izvršni direktor Rimac grupe, Mate Rimac, koji je gostovao u RTL Direktu.

Govoreći o budućim planovima, Rimac je rekao kako smatra da su tek na početku njihova puta te dodao kako imaju "ogromne planove". "Ovo za Bugatti znamo već dvije godine. Znam danas puno veće stvari od Bugattija – vidjet ćemo. Oko robotaxija će biti velika stvar", najavio je Rimac.

"Mi smo odlučili dovesti do određene faze, imamo prototipove, željeli smo doći do određenog nivoa i pokazati vam početkom sljedeće godine – bit ćete oduševljeni. Bit će veće od Rimca i Bugattija, radit ćemo to za cijeli svijet, ovdje u Hrvatskoj", pojasnio je.

'Dobiti takvu odgovornost znak je velikog povjerenja'

Rimac je, dakle, gotovo preko noći postao direktor triju tvrtki - Rimac grupe, Bugatti/Rimac i Rimac Technologyja, no govori kako je cijelo vrijeme bio prisutan strah i stres.

"Bio je prije strah preživljavanja firme, to je bio puno veći stres. Puno veća odgovornost. Sada imamo za brend odgovornost i to nam je dao Volskwagen i Porsche – takvu odgovornost dobiti je znak velikog povjerenja, ali i prilika. Imamo hrpu ideja, radimo na novom model Bugattija. Bugatti Rimac je, ali ostaje Bugatti kao brend. Razvoj budućih tih modela je tu u Hrvatskoj, a onda se seli proizvodnja u cijelu Hrvatsku, a sklapanje Bugattija će biti na njihovoj lokaciji", rekao je Rimac.

Profitabilnost Bugattija

Također, neki neki su mediji pisali kako je Bugatti u dugovima te da je VW jedva čekao da ga se riješi.

"Imate provjerene informacije, Bugatti je profitabilan zadnje tri godine. Puno smo efikasniji, koja je razlika? VW je ogromna firma koja je navikla proizvoditi ovakve automobile i to rade na taj način da je za njih preskupo. Mi drugačije radimo, interno, smanjujemo troškove i rashode. S tim pristupom i tehnologijom možemo imati uspješnu firmu koja će financijski biti profitabilna, nemamo isti pristup", pojasnio je Rimac.

Upitan koji je sada najvrjedniji dio Rimac automobila, Rimac je rekao kako je po omjerima Rimac Technology vrjedniji od Bugattija.

Dodao je i kako je sada ukupna vrijednost firme "višestruko veća" od milijardu dolara te otkrio kako jednog dana planiraju izlazak na burzu, no smatra kako za to trenutno nije pravi trenutak.

U najtežim trenucima - prodaja firme nije bila opcija

Rimac je u prijašnjim istupima spominjao kako je samo prije nekoliko godina bila teška situacija u firmi te se borio za plaće. Otkrio je kako prodaja firme nikada nije bila opcija, premda je imao dosta ponuda.

"Mojih 37% udjela u firmi, čak i ako idemo s malom evaluacijom, vrijedi dosta, ali meni to ništa ne znači, ja imam dugoročnu viziju i hoću izgraditi firmu za 100 godina", poručio je Rimac.

Potom je pojasnio na koji će način sada upravljati Bugatti Rimac dijelom kompanije budući da su to dva različita brenda.

"Prvo je cilj da oba brenda mogu funkcionirati. Bugatti Shiron je i dalje u proizvodnji, on se mora isporučivati kupcima, 490 km/h, već su 350 isporučili, još 150 treba proizvesti i isporučiti, to moramo osigurati da ide dalje. Nevera kreće sad u serijsku proizvodnju kupcima, hoćemo proizvoditi 50 komada. To je automobil s najvećim ubrzanjem na svijetu, najvećom snagom, najbržim punjenjem energije u baterije i tako dalje. Onda razvoj novih modela te integracija firmi različitih lokacija, sad kako će to funkcionirati s ljudima to je još malo komplicirano i to je prvi put u povijesti da se neka od marki Volkswagena razdvaja. To je jako umreženo s njihovim sustavima tako da je i tu puno posla", opisao je te dodao da je u planu i električni Bugatti.

"Ali mislimo da još određeno vrijeme benzinski motor ima određenu budućnost u Bugattiju, i imamo tu nešto zanimljivo na čemu radimo", dodao je.

"Volkswagen i Porsche idu stvarno all in na električna vozila, i to je stvarno tako. U procesu ovoga pregovarao sam i s direktorom Volkswagena i Porschea i oni iskreno 100% idu na struju, a Bugatti nisu htjeli maknuti jer je to loša firma nego zato što je to firma od 250 milijardi eura i oni se moraju fokusirati na njima najvažnije stvari i ovo je "win win win" situacija za sve jer netko to može voditi na odgovarajući način", rekao je Rimac.

Upitan boji li se skepse onih koji sjede u odborima, Rimac je rekao kako se radi o "kompliciranom procesu s članovima obitelji Porschea, sa sindikatima u Francuskoj i Njemačkoj". "Odnosi između svih, tu se treba snaći, ali mi smo se dokazali kao prvo s našim proizvodom i vide naš stil i vide kako radimo. Iz početne skepse su uvidjeli da nema alternative za Bugatti te da s nama imaju perspektivu da ne to samo opstane, nego da želimo to dovesti na sljedeću razinu", poručio je.

O potporama

Vezano uz projekte Mate Rimca spominjale su se potpore od države, a bilo je i riječi kako dvije milijarde kuna potpora planira dobiti iz europskih fondova.

"Uplatili smo 20 milijuna eura u državni proračun, a dva milijuna eura smo dobili iz proračuna, to je činjenica. Pet milijuna smo dobili od Europske unije do sada. Privukli smo više od 200 milijuna eura investicija u Hrvatsku i privući ćemo još stotine milijuna u sljedećih par godina te investirati u Hrvatskoj i zapošljavati još tisuću ljudi i stvarno ne mogu vjerovati da netko misli da je to loše za državu.

Pitajte naše ministre kakve oni projekte imaju. Mi možemo privući stotine milijuna eura od investitora koje ćemo mi uložiti i onda ćemo možda mali dio kroz europske novce koje Hrvatska inače neće moći privući. Kad gledamo stručnjake u komentarima ispod članaka, to su relevantna mišljenja", rekao je Rimac.

Radno na kampusu

Na kampusu se trenutno završava natječaj za glavnog izvođača te se Rimac nada da radovi kreću u kolovozu, budući da imaju dogovorene poslove za veliku serijsku proizvodnju baterija za druge proizvođače i, kako naglašava, proizvodne linije moraju funkcionirati.

Rimac je u jednom razgovoru spomenuo da je njihova vizija budućnosti da ljudi neće imati osobna vozila, već da će koristiti car sharing, robotaxi i slično.

"Ja obožavam aute i ne možemo gledati Europu kao relevantnu. U drugim zemljama svijeta koje su veće toga je sve manje. To je drugi najveći trošak u životu nakon smještaja. Milijun i tristo tisuća ljudi godišnje umire u prometu, pa onečišćenje koje auti donose recimo.

Krajnji cilj Elona Muska je isto to, samo što to ljudi još ne prepoznaju. To će toliko biti pozitivnih promjena da ih je teško pobrojati. Prostor koji zauzimaju auti će se vratiti gradu, prirodi, pješacima, biti će puno efikasnije putovati kroz grad, bit će manje gužvi,sigurnije i jeftinije. Jednostavno ima smisla odreći se i tog gušta ljubavi prema autima", rekao je.

Na koncu je komentirao najavu VW da će 2035. godine prestati s proizvodnjom motora s unutarnjim izgaranjem. "Sa Euro 7 normom se čini da skoro uopće više nema smisla raditi benzinske automobile, tako da mislim da je to sada jako krenulo i da je nezaustavljivo", zaključio je Mate Rimac.