MATE JANKOVIĆ KOMENTIRAO GAŽENJE INSPEKTORA PO UGOSTITELJIMA: ‘To je sve suludo, pogotovo sad kad trebamo empatiju’

Hrvatski chef Mate Janković komentirao je za N1 zatvaranje restorana Tekka u Zagrebu kao i inspekcijske kontrole po drugim restoranima.

“Ugostitelji su konstantno pod represivnim mjerama. Umjesto da inspekcije budu korektivni faktor, oni kažnjavaju bez upozorenja”, rekao je i dodao:

“Pogotovo sad kad trebamo empatiju, ugostitelji prolaze kroz velike traume. Neki gube biznis, dobivaju otkaze, a imamo inspektora koji bahato zatvori zbog jednog stola ugostitelja koji se trudi opstati”, kaže Janković.

‘Ne možete to poštivati’

Komentirao je i minimalne tehničke uvjete za rad restorana:

“Neka meni inspekcija objasni na koji način po njihovim minimalnim tehničkim uvjetima itko može poslovati. To je sve suludo, ne možete to poštovati, ima ih trilijun. Uvijek vam mogu naći propust i napisati kaznu, zato je to i napravljeno”, kaže Janković.

Osvrnuo se i na primjer zatvaranja restorana Tekka u Zagrebu komentirajući postupak inspektora:

“Mislim da je ta osoba krajnje krivo postupila, mogla je drugačije reagirati. Ne postoji nikakva konkretna kontrola nad inspektorima. Vi se njih bojite umjesto da oni budu vaši prijatelji. Trebali bi vas savjetovati, umjesto da odmah idu đonom na vas”, kaže Janković.

Platio kaznu jer slova na deklaraciji nisu bila dovoljno velika

“Jedna osoba mi je prije nekoliko dana rekla da je platila kaznu jer slova na deklaraciji nisu bila dovoljno velika. To postaje suludo”, dodaje Janković. “Ovaj sustav treba dubinske promjene. Taj realni sektor hrani državu. Poduzetnik je onaj koji otvara radna mjesta, treba pustiti ljude da rade”, zaključuje Janković.

Komentirao je budućnost restorana. Smatra da će stroge mjere, razmaci među stolovima i eventualno pregrade od pleksiglasa uništiti samu bit restorana.

“Nitko ne želi doživljaj kao da dolazi u bolnicu. S druge strane, micanjem stolova vi ljudima smanjujete kapacitete. Ako imate restoran od 40 mjesta, vi sad postajete restoran od 20 mjesta, i posao propada”, zaključuje Janković.