MASOVNO TESTIRANJE NA BRAČU, VRAĆAJU SE STROGE RESTRIKCIJE: ‘To nije represija’

Mjere koje su bile u početnoj fazi sada se vraćaju

Na otoku Braču bi od ponoći trebale na snagu stupiti postrožene mjere kretanja koje su vrijedile za cijelu Hrvatsku do 27. travnja, ali neće biti proglašena karantena, a tijekom subote očekuje se da će biti testirano na koronavirus stotinjak osoba , izvijestio je županijski Stožer.

Brač je postao novo žarište koronavirusa u RH, nakon što su jučer otkrivena 22 nova slučaja samo na tom otoku. Trenutno su u tijeku brojna testiranja te će se do kraja dana znati koliko je točno oboljelih od Covida-19.

Ni mi niti Nacionalni stožer nije za to da se uvode neke rigorozne mjere. Većina ljudi, koji nisu domicilno stanovništvo, već su otišli s otoka. Mještani će se trebati pridržavati mjera. Radit će trgovine i ljekarne, okupljanja će biti zabranjena kao i sportska, te rekreativna natjecanja. To su iste one mjere koje smo imali svi u Hrvatskoj do 27. travnja”, rekao je je Brčić koji je u Nerežišćima gdje će danas biti održan i sastanak otočkoga i županijskoga stožera.

“Poslana su četiri epidemiologa, a tijekom dana bit će napravljeno i 100 briseva. Podatke bi mogli imati tijekom večeri, za sada je prerano reći koliko će biti novooboljelih”, rekao je za HRT Luka Brčić, predsjednik Stožera civilne zaštite otoka Brača.

Pozvao ljude da ne kriju kontakte

“Namjera nam je da što više kontakata provjerimo, pozvali smo ljude da ne kriju kontakte, želimo da što prije dođemo do svih kontakata jer je to jedini način da spriječimo širenje koronavirusa na Braču”, dodao je.

Naglasio je kako će se mjere postrožiti te da će građanima za odlazak od mjesta do mjesta trebati propusnice.

“Uvedene su i propusnice prema kopnu, imamo i ograničavanje okupljanja. Mjere koje su bile u početnoj fazi sada se vraćaju. To nije represija, već poziv svima da se odgovorno ponašamo. Za sada nema potrebe za karantenom, ali bitni su postupci istraživanja kontakata te shodno tome ćemo vidjeti koliko će mjere trajati”, rekao je Brčić.

‘Ljudi se moraju strpjeti’

Ravnateljica županijskoga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Željka Karin za Hinu je izjavila da su na Braču i dalje četiri epidemiologa, inženjer laboratorijske dijagnostike, te liječnik i medicinska sestra Doma zdravlja.

Oni bi do poslijepodne trebali uzeti stotinjak briseva Bračana koji će potom trajektom biti poslani u Split gdje će se obrađivati do kasno u noć.

“Planiramo ih testirati do stotinu, a možda i više. To su uglavnom kontakti 22 prethodno oboljele osobe, koje su sve u samoizolaciji”, izvijestila je Karin.

Istaknula je kako će epidemiolozi i inženjer laboratorijske dijagnostike ići na Brač i u nedjelju i dok treba kako bi se situacija riješila, ali smatra da i ljudi moraju poštivati mjere.

“U domu se dogodilo da su bolesni djelatnici. Ljudi nikako ne shvaćaju da se trebamo strpjeti dok se sve ne svede na minimum”, poručila je Karin.

