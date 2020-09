MASOVNO IH TRAŽE: Roditelji se dosjetili načina kako mogu spriječiti odlazak svog djeteta u školu; Liječnici se žale: ‘Zatrpali su nas…’

Roditelji masovno traže ispričnice kako djecu ne bi slali u školu: ‘Definicija vulnerabilnih skupina vrlo je široka’

Uoči početka nove školske godine, roditelji masovno od obiteljskih liječnika traže ispričnice kako bi njihovo dijete nastavu pratilo online, od kuće umjesto u školi, javlja danas Večernji list.

Tu mogućnost pronašli su u uputi HZJZ-a i Ministarstva zdravstva (MIZ) prema kojoj je za svaku izrazito osjetljivu osobu, bilo nastavnika ili učenika, kao i za osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito osjetljivom osobom, potrebno pojedinačno razmotriti situaciju ovisno o epidemiološkim okolnostima.

List dodaje da odluku donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite. Iznimka su izostanci učenika dulji od mjesec dana te o njima odlučuje liječnik školske medicine.

Zatrpani pitanjima roditelja

Dr. Ines Balint iz koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom), inače liječnica iz Strmeca Samoborskog, rekla je za Večernji list kako su već zatrpani pitanjima roditelja o mogućnostima oslobođenja od nastave, neovisno o tome koliko su razlozi realni.

“Traži se ispričnica za djecu čiji član obitelji boluje od multipleskleroze, astme, artroze kuka, povišenog očnog tlaka… Definicija vulnerabilnih skupina vrlo je široka. Kako se ne bismo doveli u situaciju da ispisujemo ispričnice za sve bolesti, da obiteljski liječnici ne budu u situaciji da nešto uskraćuju, ali najviše zato da svi postupamo ujednačeno prema svim pacijentima, molimo HZJZ i Ministarstvo zdravstva da u suradnji sa stručnim društvima definiraju točno koje su to vulnerabilne skupine koje opravdano mogu izostati s nastave”, poručila je.

“Roditelji ili zovu ili pišu mailove. Jednostavno traže potvrdu da dijete pohađa nastavu od kuće. Nekad su to opravdani razlozi kad zaista postoji teško oboljenje bilo djeteta, bilo roditelja, no nekad je to rezultat straha roditelja od moguće zaraze i ugroze unutar obitelji”, rekla je Ines Balint za RTL.

Je li zahtjev opravdan?

Balint je dodala da ovako široka definicija otvara mogućnost gotovo za sve. “Jesu li vulnerabilni članovi obitelji zbog kojih dijete ne može pohađati nastavu baka i djed stariji od šezdeset godina? Član obitelji koji je u stabilnoj fazi liječenja od karcinoma? Član obitelji čija je šećerna bolest i hipertenzija dobro regulirana uz terapiju? Član obitelji s prekomjernom tjelesnom težinom i povišenim masnoćama u krvi?”, pita se Balint.

Ni ministar Vili Beroš ni ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak zasad nisu odgovorili na pitanje Večernjeg lista je li ovaj zahtjev obiteljskih liječnika opravdan.

Vulnerabilne skupine nisu svi kronični bolesnici?

U Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine napominju za RTL kako oni ne mogu učenike dugotrajno osloboditi nastave, već tu odluku donose specijalisti školske medicine. Stručnjaci objašnjavaju kako vulnerabilne skupine nisu svi kronični bolesnici, već oni koji imaju vrlo teška zdravstvena stanja i inače imaju rješenja o školovanju u kući.

“Sad će se te skupine nešto proširiti, ali nikako to ne bi smjela biti poruka da sva djeca koja imaju astmu ili bilo koju drugu bolest ne mogu ići u školu”, izjavila je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U dilemi su i onkološki bolesnici, koji trenutačno primaju kemoterapiju. Žene jako dobro znaju da spadaju u visoku skupinu rizika s obzirom na to da su na imunosupresivnim terapijama i to jako osjećaju na kvaliteti svoga života. S druge strane znaju da i djeca trebaju svoje okruženje za socijalizaciju, za normalan odlazak u školu”, rekla je Ljiljana Vukota iz udruge Sve za nju.

U HZJZ-u kažu kako je važno da djeca idu u školu i savjetuju: “Doma održavati distancu, ne ići blizu, ne ljubiti se, ne grliti se, kad ste u nekoj bližoj situaciji treba staviti masku”, izjavila je Pavić Šimetin.

