'BLOKIRAT ĆEMO PRIJELAZE' / Masovni prosvjed Slavonaca idući četvrtak, čovjek iz Stožera odgovorio Plenkoviću: 'Ako će on pasti travu, neka pase'

'Nisam vjerovao da nam takozvani premijer može takve gluposti pričati. Okej, ja se slažem s premijerom, on je danas mene osobno prozvao i ja ovim putem pozivam i njega. Ja nemam svinja, to je činjenica. Nemam svinju, tu se potpuno s njim slažem, ali ja nemam ni pekaru, pa jedem kruh. Nemam ni benzinsku pumpu, a vozim auto. Pa što bih ja sad trebao, ako nemam svinje da pasem travu? Pa ako će on past neka pase', kaže Milenko Bilić iz Stožera za obranu hrvatskog sela