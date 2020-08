MASOVNI ‘BIJEG’ S JADRANA: Na Braču se zatvara i hotel kojeg vode Austrijanci; ‘Avion je sletio samo kako bi pokupio goste’

Bretanida Resort jedan je od hotelskih kompleksa na jadranskoj obali u austrijskom vlasništvu, zbog čega je prije odluke o ograničavanju ulaska u tu zemlju, bio omiljen među sunarodnjacima, no sada je uprava prisiljena staviti ključ u bravu

Već su ispisani retci o štetnosti austrijske odluke da postroži kriterije za ulazak u zemlju putnicima iz Hrvatske. Njihovi državljani koji su boravili na našoj obali u strahu masovno napuštaju Jadran, pritom se žaleći na diktaturu. No, odluka šteti i njihovim poduzetnicima koji su dio svojih ulaganja investirali u Hrvatsku. Bretanida Resort u Bolu na Braču, primjerice, vode Austrijanci te im je egzodus njihovih sugrađana već izazvao probleme dovoljno velike da će staviti ključ u vrata, u špici turističke sezone.

“Nažalost, nedavno nametnute mjere nekih zemalja i povećan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Dalmaciji predstavljaju doista nerješive zadatke. Iako su nam naši prijatelji i partneri, kao i stalni gosti, i dalje odani, nemoguće je zajamčiti redovito poslovanje na temelju postavljenih standarda kao jednog od vodećih all inclusive turističkih naselja u Hrvatskoj. Osim toga, neizvjesna je situacija u vezi s daljnjim nepovoljnim mjerama, a ne jenjavaju ni objave u medijima koje vode do dodatnih otkazivanja naših gostiju. Iz tih smo razloga, teška srca, odlučili zatvoriti Bretanida Resort krajem ovog tjedna. Nije to bio lak korak za sve nas, ali zdravlje i sigurnost naših gostiju i zaposlenika su na prvom mjestu”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju, generalni menadžer Alfred Hackl.

Avion pokupio posljednje goste

Odluka o zatvaranju hotela nije neobična, ako se uzme u obzir da se udio Austrijanaca među gostima bretanide proteklih godina kretao između 65 i 75 posto. U uvjetima još uvijek djelomično smanjenog priljeva turista iz te zemlje, hotel praktički zjapi prazan.

“Bretanida Resort počeo je raditi 27. lipnja, što znači da ćemo ove godine biti otvoreni 57 dana. Za usporedbu, prošle godine radili smo 168 dana. Zatvaranje smo planirali 17. listopada, a do tada bismo, u ovoj kratkoj sezoni, ostvarili više od 63 posto popunjenosti kapaciteta”, žali Hackl zbog loših brojki i dodaje kako su već reducirali broj djelatnika za 15 posto, što ne znači da su ih otpustili.

Napomenuo je da globalna pandemija snažno utječe na turističku industriju, ali i da je zadovoljan što su mnogi gosti svoj godišnji odmor proveli u njegovom hotelu. Možda je to zato što su imali organizirane izravne čarter letove i autobusni prijevoz.

“Posljednjih nekoliko godina tjedno su bila organizirana četiri izravna čarter-leta iz Austrije za Brač, a na otok gosti pristižu i letovima iz Zagreba. Ove godine se let na relaciji Linz – Graz – Brač nudio tek od srpnja, a posljednji čarter-let bio je prazan, avion je sletio na otok samo kako bi pokupio goste. Autobusne veze su u potpunosti ukinute, ostala je jedino mogućnost dolaska u privatnom aranžmanu, vlastitim automobilima”, potvrdio je generalni menadžer glasine o slijetanju praznog zrakoplova iz Austrije na Brač proteklog vikenda.

Besplatni testovi na COVID-19

No, Bretanida nije među onim turističkim kompanijama koje u svojim hotelskim objektima diljem zemlje nude mogućnost besplatnog ili djelomično sufinanciranog testiranja na koronavirus. Ono je namijenjeno gostima koji se vraćaju kući, a sada je, kako bi se spriječilo daljnje otkazivanje rezervacija i masovni odlasci, usmjereno na goste iz Austrije, koji prilikom dolaska u svoju zemlju trebaju predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

