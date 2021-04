‘MASOVKA’ NA VELESAJMU JE, ČINI SE, USPJELA: ‘Cilj je pregrupirati se kako bismo u Zagrebu dnevno mogli cijepiti 10.000 ljudi’

U Zagrebu već planiraju kako ispuniti ambiciozan plan i cijepiti 10.000 ljudi dnevno

Nakon početnih gužvi i padova sustava, masovno cijepljenje na zagrebačkom Velesajmu, normalizirano je. Glavni gradski medicinari već gledaju korak unaprijed, pa planiraju i povećanje kapaciteta.

“Jučer smo cijepili 4679, danas ćemo oko 4300-4400 ljudi. Cijeli program ide izvrsno, planiramo ga brzo proširiti, kako na Velesajmu, tako i na Grad Zagreb. Sutra imamo koordinaciju s ravnateljima domova zdravlja i koordinatorima po domovima. Cilj je u sljedećih 10 dana pregrupirati se i organizirati kako bismo u Zagrebu dnevno mogli cijepiti 10 tisuća ljudi”, rekao je za HRT Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

U petak i ponedjeljak skraćeno

U petak će se na Velesajmu cijepiti skraćeno, od 8 do 13 sati, a u ponedjeljak od 13 do 19:30. No, iza toga, cijepit će se ovotjednim ritmom, od jutra do večeri. “U ponedjeljak i utorak građani će se cijepiti AstraZenecom. Očekujem jako dobar odaziv”, rekao je Šostar te dodao da su spremni i na scenarij da ostane AstraZenecina cjepiva.

“Idući tjedan bismo trebali, u ponedjeljak, dobiti 18.000 doza Pfizera. U utorak, srijedu bismo trebali dobiti još AstraZenece. Trebamo dobiti 3500 doza Moderne i 1350 doza Johnson&Johnsonova cjepiva, to bi trebalo biti dovoljno da pokrijemo one dane do kraja tjedna”, poručio je.

Neće cijepiti po tvrtkama

U četvrtak je na Velesajmu cijepljeno četiristotinjak prosvjetnih djelatnika, a ondje bi se trebala provesti i imunizacija radnika u velikm kolektivima. “Nemamo kapacitete da hodamo po tvrtkama. Transport cjepiva koje sadržava RNK je iznimno osjetljiv. Inzistirat ćemo da cijepljenje bude na Velesajmu”, zaključio je Šostar.

