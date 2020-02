MASONI SU SVUGDJE TAJNO DRUŠTVO – OSIM U HRVATSKOJ: ‘Ovaj slučaj je pokazao da moć nije u formalnim strukturama nego u ložama’

Nakon što se doznalo da je Dražen Jelenić član masonske lože te je pod pritiskom javnosti podnio ostavku, u HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo se o tome smiju li masoni sudjelovati u vlasti ili biti dio državnog represivnog aparata

Slobodni zidari, tajno društvo koje diljem svijeta već stoljećima djeluje diskretno i u djelomičnoj tajnosti, u svojevrsnom skladnom suživotu s javnošću, u proteklih nekoliko dana u Hrvatskoj je pompozno dospjelo na naslovnice portala i novina i u televizijski prime time, rame uz rame s dnevnom politikom i estradom.

Sinoć su slobodni zidari, odnosno masoni, bili tema HRT-ovog Otvorenog, a nakon što je izbio skandal kada se saznalo da je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić bio najprije član masonske lože koju vodi ugledni oftalmolog Nikica Gabrić, a potom prešao u drugi nakon što se zavadio s Gabrićem. Jelenić je pod pritiskom Vlade i javnosti jučer podnio ostavku, a u Otvorenom se, među ostalim, raspravljalo o tome smiju li masoni sudjelovati u vlasti ili biti dio državnog represivnog aparata te kakav je odnos Katoličke crkve prema tom (polu)tajnom društvu.

‘Već stotinama godina molimo za obraćenje masona’

“Pristupio je tajnom društvu koje je potpuno legitimno, koje je registrirano na bazi nevladine udruge, međutim on se s tim nije mogao nositi. U toj se situaciji evidentno nije osjećao ugodno, štoviše, on je odmah po ulasku u masonski pokret zatražio status brata u tajnoj loži, što znači da je svoj identitet zatajio i od većine članova masonskog pokreta”, kazao je Berislav jelinić, glavni urednik tjednika nacional koji je prvi objavio priču o Jeliniću kao članu masonske lože.

Odnos Katoličke Crkve prema masonima prokomentirao je fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske Provincije franjevaca konventualaca, kazavši kako je sveti Maksimilijan Kolbe pokrenuo udrugu Vojske Bezgrešne čiji je cilj bilo preobraćenje masona.

“U tom smislu se možemo pohvaliti da već stotinu godina kao red molimo za obraćanje masona i to jedna od naših misija. I naša otvorenost je upravo za dijalog s masonima. Što se tiče same Crkve, ona je od osnutka masonerije do dana današnjeg nekih 600 intervencija i proglasa uputila u kojima osuđuje masoneriju i članovima Katoličke Crkve zabranjuje pristup u masoneriju”, kazao je fra Blažević.

‘Svatko može biti član zakonski registriranih udruga’

U obranu Jelinića stao je bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer, rekavši da mu osobno ne smeta činjenica da je ovaj pripadnik jedne masonske lože.

“Ja vam o masonima ne znam puno. Sama činjenica pripadnosti jednoj masonskoj loži, po meni, ne dovodi u pitanje i ne narušava ugled državnog odvjetništva niti ugled same pozicije glavnog državnog odvjetnika, dodavši da prilikom prisege on priseže da će primjenjivati ustave i zakone. I to je njegova primarna zadaća. Ja ne znam koji je sadržaj prisege koju je on položio u svojoj masonskoj loži, međutim uvijek postoji situacija kada se državni odvjetnik može i mora odmaknuti od situacija koje bi ga mogle kompromitirati kao masona. I zato mi se ne čini da je ovdje bio problem to što je on bio pripadnik masonske lože”, smatra Žganjer.

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić nije mogao komentirati niti prejudicirati slučaj koji je trenutno u postupku istrage. Ipak, kazao je da je Ministarstvu pravosuđa neprihvatljivo da se u okvirima očekivanja nepristranosti i neovisnosti glavnog državnog odvjetnika u njegovom postupanju dovede u bilo kakvu sumnju moguća povezanost s bilo kakvim udrugama, lobijima i bilo čemu sličnome.

“Mi moramo vratiti temu na zakonitost i ustavnost, a to je da svatko po svojim afinitetima može biti član bilo koje udruge u RH koja je registrirana sukladno pozitivnim zakonskim propisima i ustavom RH”, kazao je Salapić.

‘Nemamo propisane sigurnosne provjere’

Član Državnoodvjetničkog vijeća Peđa Grbin kazao je kako je 2018. upozorio predstavnike vlasti i Ministarstva pravosuđa da nema sigurnosnih provjera za osobu koja postaje glavni državni odvjetnik.

“To je posebno sporno jer na mjesto glavnog državnog odvjetnika ne mora doći čovjek iz sustava. On, nakon što prestane biti glavni državni odvjetnik, ostaje u sustavu kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika. A mi nemamo propisane sigurnosne provjere”, upozorio je Grbin.

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić rekao je da njegova stranka od početka upozorava da moć u Hrvatskoj nije u formalnim strukturama vlasti nego u raznim neformalnima, što se potvrdilo u Jelenićevom slučaju.

“Ovdje je jako indikativno da gospodin Jelenić nije smijenjen zato što je loše radio svoj posao niti je smijenjen zato što je mason, nego zato što se otkrilo i kada se otkrilo da je on mason. Ne vjerujem gospodinu Bošnjakoviću i gospodinu Plenkoviću kada kažu “nismo znali”. To nije točno, ja sam uvjeren da su znali i vjerujem da su mnogi članovi istaknutih stranaka, drugih institucija također, pripadnici nekih loža”, kazao je Sinčić.

Inače, u emisiju Otvoreno bili su pozvani i veliki meštri dviju loža u Hrvatskoj, ali nisu mogli gostovati.

