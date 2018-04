“Kad su bili ovi snjegovi krajem veljače i početkom ožujka, masline su bile u soku, bila je i ledena kiša i 90 posto lista je otpalo. Kažu naši didovi da je zadnji put ovako bilo 1957. godine”, požalio se jedan od najvećih hrvatskih maslinara, Ivica Miljak iz marine kod Trogira

Maslinari u Dalmaciji strahuju da bi im zakašnjela zima i led koji je koncem veljače poharao njihove maslinike mogli donijeti goleme štete.

“Led, kiša, katastrofa! U cijeloj općina Marina, znači i u Rogoznici, Zečevu, Ražnju, Sevidu, Gustirni, Vrsinama, Primoštenu, i u Zagori, zaleđu cijelog ovog prostora, ove je godine ajme. Kad su bili ovi snjegovi krajem veljače i početkom ožujka, masline su bile u soku, bila je i ledena kiša i 90 posto lista je otpalo. Ova će godina u marinskoj općini biti jako, jako loša. Kažu naši didovi da je zadnji put ovako bilo 1957. godine. Po meni, šteta je katastrofalna, to nisu sporadični slučajevi, nego opća pojava na marinskom području”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan od najvećih hrvatskih maslinara, Ivica Miljak, vlasnik uljare Bilaja u Marini kod Trogira.

EKSTREMNA SUŠA I POŽARI UNIŠTAVAJU DALMACIJU: Masline i vinogradi na rubu opstanka: ‘Kao da je došao sam Lucifer’



“Ništa od roda ove godine”

Miljak kaže kako je većina stabala bila pođšteđena pucanja kore, ali da je zbog leda s brojnih oblica otpalo lišće.

“I sad će se maslina dati u obnovu lista, a ne u rađanje ploda, ona mora najprije sebe obnoviti i spasiti, dakle, ništa od roda ove godine.”

Mr. sc. Stanislav Štambuk, viši stručni savjetnik za hortikuluturu u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi Splitsko-dalmatinske županije kaže da maslinari od Zadra do Dubrovnika prijavljuju velike štete.

“Puno je toga stradalo u Solinu, Mravincima, Žrnovnici, omiškom zaleđu, Kaštelima, Marini, na Hvaru… Obišao sam Hvar i utvrdio da je na otoku zbog niskih temperatura 27. i 28. veljače došlo do primjetnih oštećenja na maslini. Osim što su na nekim stablima pukle grane, na Hvaru je i puno lišća otpalo s masline i to, interesantno, ne kod svih sorti. Lišće, gotovo sve, otpalo je s koratine i lećina, no s oblice uglavnom ništa nije otpalo. Ljudi su govorili: pa maslina može izdržati i minus 10 ili minus 11 stupnjeva. Teoretski da, ali i temperatura od minus dva stupnja može naštetiti maslini ako je maslina u soku, što je ona bila u tom vremenu”, kazao je Štambuk.

Maslinari napravili dvije greške

On je, piše Slobodna Dalmacija, napomenuo da su maslinari napravili grešku ne slušajući savjete stručnjaka da ne žure s rezidbom.

“One masline koje su bile orezane prije nastradale su, za razliku od neorezanih. Druga je greška bila što su kasno gnojili, u studenom i prosincu. Trebali su gnojiti krajem ljeta, nakon berbe. Uz onu vlagu i toplinu prije ove polarne hladnoće, taj je gnoj potaknuo sokove i došlo je do oštećenja na maslini. Na Hvaru je na dva lokaliteta, u Vrisniku i u Svirču, došlo do pucanja grana uzdužno i bilo je čak oštećenja na debljim granama”, objasnio je za Slobodnu Dalmaciju poljoprivredni savjetnik Štambuk.

Maslinarima je savjetovao da pričekaju dok se u idućih desetak dana oštećeni dio maslina ne počne uklanjati.

“Na debelim granama, gdje se kora raspukla, oštrim nožem treba dobro izgladiti sve do zdravog dijela, pa malo premazati sredstvima na bazi bakra, modrom galicom, cuprablauom ili slično, i onda premazati voćarskim voskom. Ako se više od 60 posto kore raspuknulo, onda nema spasa grani, treba je odrezati, ali ako se raspuknulo manje uzdužno, onda se to još da spasiti”, savjetovao je Štambuk.

Na maslinama na kojima kora nije pukla nego je samo otpalo lišće Štambuk savjetuje da im se da malo dušika kako bi vegetacija krenula što prije i što bolje.

ZBOG MRAZA CIJENE VOĆA RASTU U NEBO: ‘Teško ćemo imati i za jesti marelica, a kamoli za džemove i sokove’