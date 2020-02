MASKE NE ŠTITE – ZARAZU JE NEMOGUĆE SPRIJEČITI; Načelnica kriznog stožera poručuje: ‘Ako osjetite simptome, nemojte ići liječniku’

‘Oni koji imaju simptome bilo kakvog respiratornog infekta zaista bi bilo dobro da nose maske, kako ne bi virus širili dalje. Ali, svi oni koji nemaju simptome, ne moraju kupovati maske i nositi ih. Neće nas maska zaštititi od ulaska virusa. Pomama je potpuno bespotrebna’, kazala je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević

Diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj, uslijed panike zbog širenja koronavirusa nastala je opća pomama za zaštitnim maskama. O tome štite li doista te zaštitne maske, ali i o aktivnostima koje se provode otkako je središte zaraze koronavirusom u Europi postala obližnja Italija, u RTL Direktu govorila je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević. Ona se s ostalim članovima Kriznog stožera u ponedjeljak sastala s premijerom Andrejom Plenkovićem.

LJUDI, NEMA SMISLA PUSTOŠITI POLICE S MASKAMA, NEĆE VAM POMOĆI: Samo jedan tip maske štiti od koronavirusa, ali nešto drugo će vas možda spasiti

“Upoznali smo ga s provedenim mjerama tijekom današnjeg dana i prethodne noći te se dogovorili o nekim stvarima koje ćemo primijeniti sljedećih dana”, rekla je Grba Bujević.

PLENKOVIĆ PORUČIO: ‘Hrvatska je pripravna za sve mjere koje treba poduzeti u prevenciji širenja koronavirusa’

‘Zarazu je nemoguće spriječiti’

“Pratimo što objavljuju svjetski relevantni čimbenici, kao Svjetska zdravstvena organizacija. Oni nam daju naputke kako se moramo odnositi prema virusu, ali i mi se sami pripremamo na ono što bi se moglo dogoditi. Na granici je pojačan nadzor i apeliramo na sve naše koji se vraćaju, da prijave ukoliko dolaze iz sporne talijanske regije. To je zbog njihove sigurnosti, ali i sigurnosti svih ostalih. To je mjera koju moramo primijeniti i iako stvara probleme na granici, ovo su nužne mjere. Osim mjere na granici, uveli smo i takvu mjeru za one koji dolaze iz Južne Koreje”, kazala je Grba Bujević.

Zarazu je, kaže, nemoguće spriječiti.

“To je tako i s time se moramo nositi. Uzet ćemo ih u epidemiološki nadzor te pratiti svaki dan. Jer, važno je na vrijeme detektirati, kako bi u slučaju pojavljivanja bolesti mogli znati sve bitne faktore za daljnji postupak”, navodi stručnjakinja.

STIGLI SU REZULTATI TESTIRANJA: Šest uzoraka u Zagrebu negativno na koronavirus, no u Rijeci se pojavilo šet novih sumnjivih slučajeva

‘Neće nas maska zaštititi od ulaska virusa’

Upitana mogu li zaštitne medicinske maske zaustaviti bolest, Grba Bujević odgovorila je kratko i jasno – ne mogu.

“Oni koji imaju simptome bilo kakvog respiratornog infekta zaista bi bilo dobro da nose maske, kako ne bi virus širili dalje. Ali, svi oni koji nemaju simptome, ne moraju kupovati maske i nositi ih. Neće nas maska zaštititi od ulaska virusa. Pomama je potpuno bespotrebna”, pojasnila je Maja Grba Bujević.

‘Nadam se da u Hrvatskoj neće biti kao u Italiji…’

Također napominje da bi bilo čudo kada bi koronavirus zaobišao Hrvatsku.

“Takvu sreću epidemiolozi ne predviđaju. Zato provodimo sve mjere i držimo situaciju pod kontrolom. Nadam se da neće biti kao u Italiji, gdje su opustošene trgovine. Nema potrebe za panikom, držimo stvari pod kontrolom, sve snage smo stavili na jedno mjesto. I kad nam se dogodi taj slučaj, bit će sve pod kontrolom”, kazala je.

LJUDI, NEMA SMISLA PUSTOŠITI POLICE S MASKAMA, NEĆE VAM POMOĆI: Samo jedan tip maske štiti od koronavirusa, ali nešto drugo će vas možda spasiti

‘Odlazak u ambulante samo će širiti bolest’

Napomenula je i da ljudi griješe odlazeći u panici liječniku, misleći da imaju simptome.

“Pozivam ih da ne idu, a to se odnosi i na sve respiratorne infekte. Dovoljno je nazvati liječnika jer odlazak u ambulante samo bi mogao širiti bolest”, objašnjava te dodaje kako inkubacija traje 14 dana te da ništa ne sugerira duže trajanje.

Onima koji se vraćaju iz Italije sumnjajući da imaju koronavirus poručuje da se telefonom obrate liječniku kako bi bili testirani.

“Istog časa uključit će se epidemiolog, a ako smatra da pacijent mora u bolnicu, tad će se za njega organizirati prijevoz u najbližu bolnicu te pričekati nalaz koji se radi u Zagrebu i nakon toga biti tretiran kao svaki pacijent”, ističe Maja Grba Bujević.

KORONAVIRUS NAM JE PRED VRATIMA: Što je to kućna izolacija i kako je pravilno održavati? Evo što sve znamo