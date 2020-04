MASKE JE GOTOVO NEMOGUĆE NABAVITI, A SVI IH IMAJU: Istražili smo ovaj fenomen i pitali ljekarnike što se događa

Donosimo dva primjera iz EU kako je moguće rasteretiti građane potrage za zaštitnim maskama, a pitali smo i Hrvatsku ljekarničku komoru ima li nade da se uskoro pojave u hrvatskim ljekarnama

Situacija sa zaštitnim maskama za građane u Hrvatskoj je još uvijek vrlo komplicirana. Epidemiolozi ih nisu preporučivali za zdrave građane, nego za osobe koje su zaražene virusom, ili imaju neki drugi oblik respiratornih smetnji, da ne bi širili zarazu kapljičnim putem, ali mnogi zaraženi nemaju nikakve simptome, pa je zapravo sada više neutvrdivo tko je zaražen a tko nije. Maske u Hrvatskoj još nisu obavezne za sve građane, kao u mnogim drugim državama, ali niti ne bi mogle biti, jer ih nije moguće kupiti.

No, evidentno je da svi građani nastoje nositi maske, i to bilokakve, i jednokratne, “prave”, tzv. kirurške, i platnene, one koje se peru, iskuhavaju, ali i one s dezenom cvjetića ili medvjedića, za koje nije niti jasno kako se mogu kvalitetno dezinficirati. Ljudi bez maski u dućanima sve je manje. I zapravo postaje misterij kako ih uspijevaju nabaviti. Nema ih u ljekarnama odavno – većina već na ulazu ima izložen natpis da nema u prodaji zaštitnih maski i rukavica. Po svemu sudeći, maskice se u Hrvatskoj, kao i štošta drugo u danima nestašice, nabavljaju po onom starom modelu: „Snađi se druže“. O tome kako se tko snašao, ne govori se i ne pita.

KINEZI SU MI DONIRALI 500 MASKI ZA MOJE RADNIKE: ‘Carina je naplatila više nego što vrijede, ali to nije najgore. Parazitska država cijedi sve…’

Prešućuje se, također, da ljudi masovno višekratno koriste maskice koje su namijenjene za jednokratnu upotrebu. I mogu biti solidna zaštita svega tri sata. Nakon toga morale bi se baciti, jer postaju rasadnici virusa i bakterija. Kod nas se taj dragocjen predmet najčešće stavlja u džepove, ili u posebnu vrećicu. Do narednog odlaska u dućan. I tako danima.

Poznato je već da je Hrvatska pošta u jednom trenutku propisala da u njihove urede mogu ući samo građani sa zaštitnim maskama, ali su nakon protesta svih onih koji nikako nisu mogli nabaviti masku objavili da odustaju od tog pravila. Učinili su to, naveli su, nakon savjetovanja s Nacionalnim stožerom za borbu protiv koronavirusa. Vjerojatno je toj odluci više kumovala činjenica da se do maskica zapravo uopće ne može doći od razmatranja bi li bilo ipak poželjno da osobe koje ulaze u prostore Pošte budu osigurane da ne prenose eventualnu zarazu drugim građanima.

Ni za pacijente u samoizolaciji, ni za potvrđene zaražene, ali ni za sve građane koji bi se htjeli osigurati prije odlaska u dućan ili ljekarnu – u Hrvatskoj naprosto još nema zaštitnih maskica koje bi mogli kupiti. Zdravstveni radnici i policajci nakon prvog vala opremljeni su mnogo bolje, ali do pacijenata i običnih građana dolazi malo, ili ništa.

U Austriji su trgovci dužni osigurati maske besplatno i za kupce

Istovremeno, u susjednim zemljama svjedočimo posve drugačijoj praksi. Ne samo da nisu zaboravljeni građani nego se osmišljavaju modeli besplatnog dijeljenja zaštitne opreme. U Austriji je, primjerice, objavljeno da od 1. travnja neće biti moguć ulazak u dućane, ljekarne ili otvorene institucije – bez zaštitne maske i rukavica. No, model je sljedeći: vlasnici trgovina, odnosno ljekarni, moraju osigurati odgovarajuću količinu besplatnih jednokratnih maski na ulazu.

U razgovoru za Net.hr, Jelena Donhauser, mlada Bečanka, potvrđuje da je projekt započeo 1. travnja, ali nisu se svi uspjeli prilagoditi, odnosno, nabaviti odgovarajuće količine maski. Tako su, primjerice, na ulazu u dućan Merkura (trgovački lanac s robom široke potrošnje) već u srijedu, 1. travnja, dobivali jednokratne maske, ali u četvrtak u prodavaonici DM-a još ih nije bilo.

„Sada je i službeno objavljeno da razdoblje prilagodbe traje do ponedjeljka, 6. travnja, a onda – slijede kontrole. Moći će raditi samo dućani koji imaju osigurane maske za kupce. Također, kupci koji odbiju nositi masku biti će izbačeni iz dućana. Naime, i sada je bilo vidljivo da ih neki građani, iako su ih dobili na ulazu – nisu htjeli nositi.“, opisuje stanje u bečkim trgovinama Jelena Donhauser. I kod njih je na snazi preporuka da jedan član obitelji obavlja kupovinu, a broj kupaca koji može biti u trgovini propisuje se prema kvadraturi trgovine.

U ljekarnama i drogerijama već dugo nije moguće nabaviti maske u slobodnoj prodaji, na web shopovima se prodaju eventualno od tkanine, ali sada je teret nabave i opskrbe u Austriji prebačen na one koji još rade i zarađuju i posluju – trgovce, ili na državne urede, ako građani moraju doći uživo riješiti obaveze koje ne mogu riješiti online. Ukratko, austrijske vlasti osmislile su način kako rasteretiti građane i oko nabave zaštitne opreme.

Karabinjeri donijeli maske i pismo gradonačelnika

U Italiji imamo drugačiji primjer. Uključila se lokalna vlast. Mirti Diminić, slikarici koja s kćerkom Martinom već tjednima živi u totalnoj karanteni u regiji Veneto ( gradić Roncade) i o čijem smo iskustvu već pisali na Net.hr-u, primila je na kućnu adresu paket maskica i pismo gradonačelnika. I kod njih je, kao i u Austriji, nošenje maskica za odlazak u dućan postalo obavezno jer se zbog golemog broja oboljelih ne zna tko je potencijalni nositelj virusa.

Italija se također u prvoj fazi koronakrize suočila s nestašicom maskica. „Prvo smo ih mogli u ljekarnama kupiti za 0,60 eura, a onda su počele cijene rasti. Kada je cijena porasla na 1,65 eura oglasio se i župan, Luka Zaia, rekao da se radi o „pljački“ i da se takva podizanja cijena moraju prijaviti karabinjerima. No, uskoro nije više bilo dostupnih za kupnju, za građane, nikakvih maskica.“, opisuje Mirta Diminić.

Nakon što je stanje sa zaštitnom opremom i u zdravstvenom sustavu postalo katastrofično, a pomoć nije stizala, niti su se mogle aktivirati uvozne linije, u Italiji se nastojalo organizirati vlastitu proizvodnju: profesionalne maske za liječnike i plastične štitnike za lice počeo je proizvoditi Lamborghini, Armani je svoje pogone preorijentirao na proizvodnju zaštitne odjeće, a Ferrari je počeo proizvodnju respiratora… a tom valu priključile su se i mnoge druge tvrtke.

Tako se i velika tiskara iz regije Veneto, Grafice Veneto, poznata po tiskanju talijanskih izdanja velikih književnih hitova kao što je Harry Poter, prekvalificirala i pokrenula proizvodnju kvalitetnih jednokratnih zaštitnih maskica. Njihove maske, međutim, ne idu posve u slobodnu prodaju, nego ih dijelom otkupljuje županija – i potom preko općina i gradova besplatno dijeli građanima. „Karabinjeri koji posljednjih desetak dana kontroliraju jesu li građani u stanovima i kućama donijeli su i paket zaštitnih maski i pismo gradonačelnika u kojem objašnjava zašto je nošenje maski od sada obavezno“, kaže Mirta u kratkom razgovoru za Net.hr.

Hrvatski ljekarnici: Bilo bi neodgovorno reći kada stižu maske

U Hrvatskoj, međutim, nema nikakve naznake da bi se moglo nešto učiniti makar za dostupnost zaštitnih maski za građane. Na upit kakvi su izgledi da se u ljekarnama pojave certificirane zaštitne maske za građane, ravnateljica Gradskih ljekarni Zagreb, nije odgovorila. Pitali smo i krovnu organizaciju svih ljekarnika, Hrvatsku ljekarničku komoru, što se poduzima da se u ljekarnama pojave certificirane zaštitne maskice za građane, a glasnogovornica Komore, Ana Soldo, odgovorila je da su ljekarnici „u svakodnevnom kontaktu s Kriznim stožerom i „sigurnim“ dobavljačima kako bi što prije osigurali nabavku potrebnih količina maski za stanovništvo i zdravstvene radnike“.

„Pokrenuli smo intenzivnu suradnju sa Kriznim stožerom, Robnim zalihama i službenicima Vlade i nadamo se da će se u skoro vrijeme sve normalizirati. Situacija na svjetskom tržištu je zahtjevna, naročito sa eskalacijom epidemije u SAD-u, no svi resursi se koriste kako bi što prije imali dovoljne količine maski za sve kojima su potrebne.“, odgovorila je Soldo na upit Net.hr-a. A na naše inzistiranje, može li biti malo određenija, kada bi građani mogli možda kupiti zaštitne maske u ljekarnama, glasnogovornica Ljekarničke komore odgovara da bi „bilo neodgovorno reći kada“, no da se svi nadaju da bi to moglo biti – uskoro. „Rokovi isporuke su od 7-15 dana ovisno o kapacitetima.“, kaže Soldo.

PODUZETNIKU KINEZI DONIRALI MASKE: Carinu je platio tri puta više nego vrijede; ‘Rapidno su stigle iz Kine, a sada čekam već tjedan dana’

Na upit hoće li u slučaju dospijeća pošiljki biti uvedeni nekakva posebna pravila ili dopuštene količine za kupnju, odgovara da u ovom trenutku nisu donesene posebne odluke oko načina kupnje, ali će „organizirati da svaki pacijent dobije za sebe potrebne količine, bez mogućnosti nakupljanja jer je za sve nas važno da velika većina pacijenata dobije potrebne maske.“

Ukratko, nije poznato hoće li se „prave“ maske pojaviti u prodaji za građane, a evidentno je da nisu pokrenuti nikakvi mehanizmi podrške građanima. Zašto, primjerice, Hrvatska pošta, koja je usput državna tvrtka, ne bi bila obvezna svojim korisnicima na ulazu u urede osigurati maske o vlastitom trošku? Ili zašto trgovine, od kojih mnoge bilježe rekordnu zaradu, ne bi mogle preuzeti i nabavu maski za kupce po austrijskom modelu? No, to bi trebala propisati Vlada, odnosno centralni stožer. A da ne govorimo o lokalnim upravama. Zagrepčanima, od kojih se mnogi suočavaju i s posljedicama potresa, mogao bi isto doći na vrata paket besplatnih – pravih – zaštitnih maski. Ali, naravno, s gradonačelnikom koji je donedavno zagovarao dezinfekciju lugom to zvuči kao nemoguća misija.