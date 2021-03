ŠTO ĆE BITI S KAZNAMA AKO ZAGREB STVARNO UVEDE OBAVEZU NOŠENJA MASKI NA OTVORENOM? Zakon spominje jednu cifru, ali…

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti predviđene su kazne od 500 kuna za osobe koje nepravilno nose maske, no nije poznato hoće li se one primjenjivati i za prekršitelje na otvorenom

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 2623 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11.306. Među njima je 1337 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 144 pacijenta. Preminulo je 19 osoba. Samo u Zagrebu zabilježena je 451 novozaražena osoba.

Nastavak je to trenda sve većeg broja novozaraženih, hospitaliziranih i preminulih u posljednjih nekoliko tjedana, zbog čega je Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio uvesti još strože epidemiološke mjere, koje stupaju na snagu već od ponoći.

Nošenje maski na otvorenom

Osim mjera koje su donesene na razini cijele zemlje, danas je i Stožer Grada Zagreba predložio mjeru o obveznom nošenju maski na otvorenom te tijekom bilo kakvih okupljanja u zatvorenom prostoru. “Danas je i Grad Zagreb najavio, mi to znamo, i strože mjere koje bi se odnosile na glavni grad. Tijekom dana ćemo ih razmotriti i vjerojatno odobriti”, poručio je na konferenciji za medije, šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović.

Prije njega je ovu, za naše pojmove, radikalnu mjeru pojasnio ravnatelj zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Zvonimir Šostar. “Obavezno korištenje maske u svim zatvorenim prostorima gdje se odvijaju okupljanja, javne ili gospodarske djelatnosti, manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska i druga društvena okupljanja”, poručio je i dodao kako se ista odredba bez izuzetaka primjenjuje i na otvorene prostore. “Nema izuzetaka. Do sada je bilo ako se ne može držati razmak. Sada je svugdje.”

Izuzetaka će biti?

No, čini se da će izuzetaka ipak biti. Iako je Šostar najavio da će maske biti obvezne i na terasama kafića, Božinović i Capak su, zagrebačkim slengom rečeno – ostali paf.

“Dok piju, mogu maknuti masku, a onda je odmah vratiti”, opisao je Šostar novi pandemijski bonton u kafićima. Božinović je, pak, poručio da nije dobio takvu odluku. “Moram vidjeti tu odluku, možda sam je dobio, možda i nisam, ali vidio je nisam. Vidjet ćemo što su točno predložili”, kazao je Božinović.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, kaže da je takvu odredbu besmisleno primjenjivati u svim situacijama. “Ako se nalazite negdje sami onda nema potreba da nosite masku, to je sasvim logično”, rekao je Capak, ali i dodao da se maske trebaju nositi i na otvorenim prostorima ako se radi o prostoru gdje se stvaraju gužve poput splitske rive ili tržnice. Ako netko šeta psa i sam je, nema nikakve logike da ima masku”, rekao je Capak.

Šostar je još pojasnio da “nažalost, nema drugog načina za zaustavljanje virusa, moramo naći način kako ćemo ga zaustaviti. Danima sam s epidemiolozima da smislimo najbezbolniji način.” No, niti on, niti Božinović, vjerojatno zbog ove konfuzije, nisu govorili o potencijalnom kažnjavanju onih koji neće nositi maske na otvorenom. Naime, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisuje obvezu pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske, zabranjuje ili ograničava održavanje javnih i privatnih događanja i okupljanja. Kad se radi o kaznama, za fizičku osobu koja nepravilno nosi masku za lice ili medicinsku masku, ona iznosi 500 kuna.

Kazne kad preventiva ne daje rezultate?

O eventualnom kažnjavanju je, pak, govorio Željko Renić iz komunalnog i prometnog redarstva, koji nema veze s civilnom zaštitom, ali sudjeluje u praćenju provedbe epidemioloških mjera. Poručio je da prometni redari neće kažnjavati ljude zbog nenošenja maski.

“Važno je da svi shvatimo i prihvatimo mjere koje je donio Stožer Grada Zagreba. Bit ću vrlo otvoren. Represija nikad nije dala očekivani rezultat, ona će se primijeniti u situaciji u kojoj preventivna mjera neće dati željeni rezultat. Ako će netko trebati izreći sankciju, to će izreći nadležno tijelo, odnosno osoba koja je za to ovlaštena. To sigurno nisu komunalni i prometni redari. Mi ćemo poduzeti sve da budemo na usluzi građanima i potrudit ćemo se da imamo dovoljno zaštitnih maski. Ovo je mjera u interesu i zaštiti svih nas”, rekao je Renić.

Pokušali smo doznati hoće li biti kažnjavanja ljudi koji na otvorenim prostorima u Zagrebu neće nositi masku. Iz zagrebačkog Ureda civilne zaštite nisu htjeli komentirati odluku dok ona ne bude i službeno objavljena. Iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama poručili su kako ne znaju ništa o tome te nas preusmjerili na zagrebački Stožer civilne zaštite kojem smo poslali upit, kao i Nacionalnom stožeru. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.

