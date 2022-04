U studiju Net.hr-a gostovala je saborska zastupnica Narodne stranke - Reformisti Natalija Martinčević koja je govorila o aktualnim zbivanjima na hrvatskoj političkoj sceni. Uvodno je komentirala rekonstrukciju Vlade, koja je prvotno bila najavljena kao velika, no ispostavilo se da je premijer zamijenio samo troje ministara. Upitana je li to dovoljno zamjena, kaže da je to pitanje za premijera. "Puno se spekuliralo o većem broju ministara i bilo je tu vrlo otvorenih tema i ministara koji su došli u situaciju da se njihov rad i njihov nastavak rada u Vladi propituje", kaže Martinčević.

"Znate da premijer nije pretjerano sklon izmjenama svojih igrača u Vladi i da kada god je oporba bilo kakve inicijative u tom smislu pokretala i kada su novinari i mediji propitivali neke ministre, on je tu vrlo čvrsto stao u njihovu obranu, tako da mene iskreno ne iznenađuje da se on odlučio na ono što se očito moralo promijeniti, a izostavio sve ostalo", kaže.

Upitana što kaže na nova kadrovska rješenja, dodala je da što se tiče potpredsjednice Vlade, koja dolazi na mjesto Miloševića, kaže da je to čista politička funkcija. "Osobno sam iznimno cijenila rad gospodina Miloševića, mislim da je on sa svojim načinom i svojom retorikom u jednoj značajnoj mjeri doprinio smirivanju tenzija koje uvijek postoje uz srpsku nacionalnu manjinu. Mislim da je on to dobro radio i dobro komunicirao", rekla je Martinčević. Za novu potpredsjednicu Vlade kažu da je ne poznaje dovoljno.

Jasan stav po pitanju izlaska iz koalicije

Na pitanje hoće li se Reformisti držati svojih riječi da će izaći iz Vlade ako još koji ministar bude uhićen, Martinčević je odgovorila da hoće. "Mi smo tu dali potpuno jasan stav; ukoliko bude podignuta optužnica protiv bilo kojeg ministra, da ćemo mi odmah izaći iz Vlade, odnosno koalicije. Ako se radi o izoliranom slučaju Darka Horvata, onda neka institucije odrade sve što trebaju, no ako bi se ponovilo, odnosno ponovo podigla optužnica protiv još nekih članova Vlade, u tom smislu je poruka da se ne radi o izoliranom slučaju nego o određenoj vrsti koruptivne mreže i to više nije Vlada koju mi možemo podržati", rekla je Martinčević.

Upitana zašto su Reformisti uopće u Vladi, kazala je da su oni mandat osvojili samostalno u 3. izbornoj jedinici gdje imaju najveće biračko tijelo. Dodala je da su oni stranka lijevog centra. "Da je postojala bilo kakva mogućnost da ljevica stvori Vladu, mi bi daleko prije podržali takvu Vladu", kazala je. "Mi smo mogli ostati u oporbi, što je za političare uvijek jedna ugodnija pozicija. Vlada je do nedavno bila na tom jednom glasu, a to je bio naš glas. Da mi u tom trenutku nismo odlučili podržati Vladu, Vlada bi morala ulaziti u koalicije sa strankama kao što su primjerice Domovinski pokret", rekla je.

"Domovinski pokret je desnica, a jedan ozbiljan dio zastupnika je radikalna desnica. Mi bi stavili Hrvatsku u poziciju da cijela ova priča izgleda drugačije. Cijela Vlada, cijela politika Vlade bi išla bolje prema desnom", kazala je.

"Čuli ste kakve su poruke Domovinskog pokreta, neke od tih poruka nama nisu prihvatljive. Mislim da bismo Hrvatsku tada doveli u jednu puno lošiju poziciju nego što je to sada", rekla je Martinčević u studiju Net.hr-a.

"Sada je tu HDZ, manjinci, HSLS koji je izabran na listi HDZ-a i HNS i mi s jednim mandatom, od kojih smo jedino mi koji govorimo glasno, kritiziramo, upozoravamo konstruktivno, koji smo korektiv toj cijeloj priči.Manjinci su tu da štite interese svojih manjima, i bilo lijeva ili desna vlada, oni se uvijek ponašaju na isti način. HSLS je stranka centra, međutim njihova dva zastupnika su ušla na listi HDZ-a. Mi s HDZ-om nismo nikada koalirali u predizbornim kampanjama niti nećemo. To nije naša pozicija i nije nešto što bi naši birači podržali, to za nas nije prihvatljivo. I HNS, ako se sjećate, koji je bio i u prošloj Vladi. I od tada, kada je potpredsjednik bio Štromar, oni imaju u državnim aparatima, sustavima, ministarstvima, upravama, tvrtkama, sigurno prema našim procjenama, preko sto ljudi koji su na određenim pozicijama i funkcijama i zato i oni ne govore. Njima je to i strateški i egzistencijalni interes da tu puno ne talasaju i da podržavaju HDZ", kazala je Martinčević, dodajući da su se oni uspjeli izboriti za sporazum Sjever koji je temeljem njihovog programa i zahtjeva Reformista ušlo u program Vlade.

Svađa premijera i predsjednika šteti Hrvatskoj

Što se tiče svađe između premijera i predsjednika, Martinčević kaže da je to apsolutno previše te nije niti primjereno. "Za Hrvatsku je to već sada prešlo u granicu da postaje štetno. I predsjednik i premijer su izabrani, temeljem volje građana i mislim da bi se prema tome trebali odnositi prema tim funkcijama", ustvrdila je Martinčević.

"Svi ovi napadi koji idu osobno, mislim da je svima u Hrvatskoj to ružno slušati. To nije dobra poruka i nije dobra poruka da se tako komunicira", kaže, dodajući da je normalno da imaju različita mišljenja i stavove, potpuno različite ovlasti. "Ne moraju se slagati niti voljeti, ali moraju funkcionirati tako da to ne izgleda kako izgleda u ovom trenutku", rekla je Martinčević.

Komentirajući mjere protiv inflacije koje je Vlada predstavila, a koje bi trebale ublažiti cjenovni šok zbog svih poskupljenja, rekla je da nisu u potpunosti zadovoljni tim mjerama.

"Mi smo kao Reformisti prvi predložili paket mjera i ja sam o tome govorila u Saboru", rekla je, dodajući da su prvi izašli sa zahtjevom da se PDV na plin smanji na 5 posto, kao i PDV na hranu, što je prihvaćeno, kao i vaučeri. Ono što je sporno jest da cijene struje nisu zamrznute za gospodarske subjekte, jer smatra da će se sve to prenijeti na cijenu usluge i proizvoda te će opet to sve platiti građani. Reformisti traže da se i za gospodarstvo zamrznu cijene energenata, jer gore od povećanja je nestabilnost, kaže ova saborska zastupnica.

Upitana trebaju li se mjere korigirati s obzirom na globalnu situaciju zbog rata u Ukrajini, kaže da se mjere stalno trebaju korigirati. "Vlada je prvo najavila da će mjere ići od 15.travnja, a mi smo tada tražili odmah. Nemojte čekati da se sve to prelije i podivlja", kaže, dodajući da je to bilo odmah realizirano. Mjere se, veli, moraju kontinuirano prilagođavati.

Što je još rekla o projektima Reformista, brzoj pruzi od Varaždina do Zagreba, koje će zahtjeve imati od novih ministara, planu o solarima koji bi građanima uštedio znatni novac u kućnim budžetima, ratu u Ukrajini te kako kao predsjednica Odbora za medije komentira uređivačku politiku na javnoj televiziji, pogledajte u cijelom intervjuu.