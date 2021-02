MARTINA DALIĆ POSTALA JE ČELNICA PODRAVKE: Zahvalila se Plenkovićum a onda komentirala aferu Borg; ‘Još pri tome stojim…’

Martina Dalić se nakon odluke da postaje predsjednica Uprave Podravke zahvalila Vladi i premijeru na povjerenju, a zatim govorila i o tome je li izabrana političkim putem te komentirala svoje sudjelovanje u aferi Borg

Nadzorni odbor Podravke u srijedu je odlučio da će nova predsjednica Uprave biti bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Odmah nakon sjednice, izjavu za medije su dali predsjednik Nadzornog odbora Želimir Vukina i sama Dalić. “Mi smo sretni da smo, u tako kratkom periodu nakon tragične i prerane smrti gospodina Pucara, uspjeli od većinskih dioničara dobiti prijedlog koji smo danas usvojili. To je bitno iz razloga što se kompanija nalazi u trenutku kada kompanija razvija novi petogodišnji strateški plan”, rekao je Želimir Vukina.

“Velika mi je čast što je Nadzorni odbor donio odluku kojom me imenovao predsjednicom Uprave Podravke. Iznimna mi je čast voditi kompaniju ovakve tradicije. To je naravno i velika odgovornost i upravo zbog te odgovornosti željela bih istaknuti da sam u prethodnom razdoblju razgovarala sa svim najvećim dioničarima kompanije koji su mi potvrdili da je njihov cilj još veći rast Podravke. Smatram da to odgovara i željama radnika. Upravo to zajedničko suglasje dioničara oko najvažnijeg cilja kompanije je razlog zbog kojeg sam odlučila prihvatiti ovu dužnost. Veselim se radu sa svojim timom i s radnicima Podravke. Želim se zahvaliti članovima Nadzornog odbora, dioničarima na iskazanom povjerenju, a najviše Vladi Republike Hrvatske i Andreju Plenkovića na iskazanom povjerenju”, rekla je Dalić.

Dodala je kako želi da Podravka bude predvodnik u zelenim inovacijama. “Ovo je vrijeme u kojem puno govorimo o zelenim investicijama. Potrudit ću se da Podravka bude predvodnik u ovim inovacijama. Podravka je naravno važan nositelj prehrambeno prerađivačke industrije. Nastojat ćemo da se nastavi povećavati udio hrvatskih proizvoda u proizvode Podravke. Najveća vrijednost Podravke su ljudi, ništa nije moguće bez njih”, rekla je.

Proces u Agrokoru je uspio

Nije htjela komentirati teze da je u Podravku došla političkom linijom. “Ja ne mogu i nisam u mogućnosti komentirati proces koji su dioničari, a to znači mirovinski fondovi i RH koristili i način na koji su dogovorili ovaj prijedlog. Ja mogu reći da je meni osobno iznimno drago da je prijedlog za moje imenovanje iskazao najveći pojedinačni dioničar, a to je Vlada Republike Hrvatske. To za mene predstavlja i jednu dodatnu odgovornost. Struktura vlasništvo Podravke je struktura tvrtke od koje država puno očekuje”, istaknula je.

Komentirala je i dolazak na mjesto predsjednice Uprave nakon afere Borg u kojoj se spašavao Agrokor. “Kad sam dala ostavku na mjesto potpredsjednice, tada sam to objasnila. Još pri tome stojim. Troškove spašavanja Agrokora ni na koji način nije snosila države. Ja stoga mislim da posao koji je objavljen u Agrokoru, koji sam ja u velikoj mjeri vodila predstavlja jedno veliko iskustvo i veliku referencu za ovaj posao. To je ekonomski proces koji je uspio i njime smo pokazali da se mi u Hrvatskoj možemo nositi s ekonomskim problemima”, rekla je Dalić.

Kritike oporbe

Rekla je da će živjeti u Koprivnici kako bi se što prije upoznala s kompanijom gradom i ljudima. “Svaka kompanija dužna je voditi računa o društvenoj odgovornosti, a u slučaju Podravke, ta je dužnost veća od prosjeka”, rekla je Dalić i dodala da joj mandat kreće od sutra i trajne do isteka mandata pokojnog predsjednika Uprave.

“U Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji, pa i cijeloj zemlji, zbog afera koje su se povlačile za njom i zbog uvjeta u kojima je otišla iz Vlade, palac javnosti je okrenut prema dolje kada je riječ o imenovanju Dalić za predsjednicu Uprave Podravke”, izjavio je SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, komentirajući odabir Martine Dalić u vodstvo Podravke.

