MARTINA DALIĆ DAN NAKON OBJAVE MAILOVA: ‘Ti fragmenti komunikacije su hrana za najniže strasti’

Njen posao, kaže, nije istraživati kako su mailovi dospjeli u javnost, ali i dalje tvrdi kako ta prepiska samo dokazuje sve što je prije rekla.

I dan nakon objave mailova koje je izmjenjivala sa skupinom savjetnika i odvjetnika, Martina Dalić tvrdi da u njima nema ništa sporno te da oni zapravo samo potvrđuju ono što je ona već ranije govorila.

Iako će se još morati detaljnije analizirati što s u toj prepisci sve odvijalo, javnost je već sada stekla negativnu percepciju prema ministrici i njenim suradnicima, ali i premijeru koji, čini se, sve znao.

No, ministrica i dalje tvrdi kako je sve ovo samo još jedan pokušaj rušenja nagodbe.



AFERA HOTMAIL: Kako je premijer blagoslovio razvaljivanje demokratske procedure i podržao vanjsku ekipu za specijalne zadatke

‘Već mjesecima u svemu što se događa oko Agrokora nema slučajnosti. Kod postizanja okvirne nagodbe najavili smo da će se pritisak pojačavati. I to se događa. Dva su događaja aktivirala sadašnju salvu napada: odluka o izručenju Todorića, u kojoj je sutkinja odbacila tezu o političkom progonu, te odluka Ustavnog suda koji je ne samo potvrdio ustavnost zakona nego i istaknuo i da bi nečinjenjem nastala protuustavna situacija. Samim time smo dva koraka bliže nagodbi i za neke to očigledno znači zadnju priliku da sruše nagodbu i gurnu zemlju u ekonomski i politički kaos. Ne znam kako su mailovi završili u javnosti i nije moj posao da se time bavim. Ono što je važno jest to da u tim mailovima sadržajno nema ništa novo u odnosu na ono što sam dosad puno puta objašnjavala. Ti fragmenti objavljene komunikacije su hrana za najniže strasti, pogotovo kada ih se čita izvan konteksta vremena i političkih odnosa unutar tadašnje koalicije i bez poznavanja načina na koji su, političkim dogovorom tadašnjih koalicijskih partnera Mosta i HDZ-a, odabrani stručnjaci koji su završili u toj mailing grupi’, rekla je Dalić u intervjuu za Jutarnji list.

IVICA TODORIĆ IZ LONDONA PORUČUJE: ‘Ovo je sad posao za FBI i američko pravosuđe. Klupko će se odmotati, to sam vam obećao’

Unatoč pritisku javnosti, medija i oporbe, Dalić je uvjerena da i dalje ima Plenkovićevo povjerenje. Kaže kako žali što nije bilo više vremena za javnu raspravu po pitanju izmjene zakonodavnog okvira te ponavlja da je na prijedlog Mosta išla na opciju vanjskih stručnjaka. ‘ nezavisnim stručnjacima se počelo, no u pisanje zakona su se uključili i stručnjaci iz dva ministarstva i Ureda za zakonodavstvo, a konzultirani su pritom brojni ljudi koji su imali nešto reći, a ne samo isključivo ovi čija se imena opetovano javno ističu. Oba koalicijska partnera bila su informirana o konzultacijama’, rekla je Dalić.