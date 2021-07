Marta Rosaj jedna je od putnica koje se nalazile u autobusu koji je jutros sudjelovao u prometnoj nesreći na autocesti pored Slavonskog Broda, a za Dnevnik Nove TV prepričala je svoje strašno iskustvo.

"Ništa ne znam. Ja sam imala da molim krunicu. Gledam gdje mi je sin, unuk. Oni su bili skroz unutra, troje ljudi je bilo: jedna žena i moj muž na njemu. I onda su muža i ženu prebacili van i onda sam izvadila sina", ispričala je Rosaj.

"To je bilo nešto strašno, ne mogu ni da pričam. To ti je bilo za minutu. Nisam znala šta se to desilo. Šta ćeš? Daj Bože drugima snagu. Ne mogu ni da pričam", kazala je šokirana gospođa kroz suze.

Ne zna što joj je s mužem

Rosaj u trenutku razgovora i dalje nije znala što joj je sa suprugom.

"Uzeli su ga, nosili u bolnicu. U kojoj bolnici je, gdje je, je li živ ili je umro, ne znam ništa", dodala je te rekla da nije otišla u bolnicu: "Koljena sam malo ovdje ubila i malo kičmu. Nisam mogla zbog unuka da idem u bolnicu."