Zagrepčani se već tjednima žale na nesnosni smrad koji dolazi iz rasadnika u Markuševcu. Tamo se, nakon katastrofe na Jakuševcu, odlaže biootpad. Građani su bijesni i najavljuju prosvjede i blokadu prometnica.

RTL-ova reporterka Marina Brcković javila se uživo s Markuševca gdje se spontano okupilo oko 200 građana koji traže da se problem riješi odmah.

"Život u kvartu je već mjesecima nemoguć. Smrad se širi na sve strane, krenulo je odavde, ali najgore je stanovnicima Melinišća i Vrteca, smrad se onda polako širi prema Požarinju, Bukovcu, a navodno se osjeti i na Lašćini, dakle, kvart jednostavno smrdi", rekla je Petra Pavlek.

"To je grozno jer su ovo pluća Zagreba, okruženi smo Sljemenom, Dotrščinom, Maksimirom. U Maksimirskoj šumi se ne može disati od smrada", istaknula je.

'To nije lokacija za biootpad'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obećao je da će uskoro maknuti sav otpad. Vezano uz njegovu izjavu da je sporan 'tajming' snimke koja je objavljena baš danas, Pavlek kaže da je to glupo spominjati.

"Situacija je takva da se ovdje na kompostani na Čretu odlaže otpad, a to nije lokacija za odlaganje biootpada. Ovdje se godinama odlagao biootpad sa Zrinjevca, znači suhe grane, zelenilo i velika je razlika između biootpada iz šume i iz kućanstva. U biootpad iz kućanstva ljudi bacaju svašta jer građani nisu dovoljno educirani pa se tu nađe meso, ostaci sa stola, kosti. Svašta ljudi bacaju što ne ide u biootpad i što ne smiju. To je jednostavno miješani komunalni otpad i to je smeće. Tako da se ovdje u kompostani na Zrinjevcu spaljuje smeće što je jednako kao i da svatko od nas u svome dvorištu zapali svoje smeće", naglasila je.

Najavljuju blokiranje Čreta

Ako se problem ne riješi, građani idu u akciju.

"Blokirat ćemo kompletan Čret jer ne možemo dozvoliti da se to više odlaže ovdje. Dobili smo informaciju od čuvara da su danas kamioni odvezli biootpad i da ćemo sutra moći ući da se u to uvjerimo. Bez obzira na to ovdje i dalje smrdi kao na farmi svinja. Vidjet ćemo, želimo da se kompletno rješenje ukine", dodala je Pavlek.

