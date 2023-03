Prošla su točno 893 dana otkako su građani zadnji put mogli slobodno prošetati Markovim trgom. Zabrana približavanja zgradama Vlade i Sabora na snazi je otkad je Danijel Bezuk iz Kalašnjikova pucao po Banskim dvorima i ranio policajca. Od tada je trg ograđen željeznim barijerama, a prostor po kojem su se prije šetali turisti postao je elitno parkiralište. Markov trg je nedostupan čak i ljudima koji žive u blizini žive, bez da itko zna zašto i do kada, najavila je Mojmira Pastorčić prilog o Markovom trgu na RTL Direktu.

Najljepši trg starog Zagreba postao je "Zabranjeni grad". Policija je na svakom prilazu, a prolaska nema. Političari su prešutno pretvorili povijesni trg u privatno parkiralište gdje obični smrtnici ne smiju prići, ali zato mjesta za luksuzne limuzine ima napretek.

'Izgleda kao zatvor, a ne najljepši trg'

Susjedi su bijesni. Viktorija je prije nekoliko godina doselila iz Moskve, živi ulicu pokraj i nije joj jasno zašto svaki dan do dućana mora okolnim putem.

"To nije u redu, to izgleda kao neki zatvor, a to je trg na kojem je najljepša crkva u Hrvatskoj. Meni se to ne sviđa. To je sami centar Hrvatske, ne može tako izgledati", rekla je za RTL Direkt.

Ni Luka iz Zagreba, koji već pet mjeseci prosvjeduje ispred Vlade i Sabora, nije oduševljen željeznom ogradom.

"Oni se ograđuju vidite, boje se naroda. Oni se ograđuju, a hrvatski narod nisu teroristi. Oni se boje hrvatskog naroda", poručuje prosvjednik Luka.

Apsurdno objašnjenje MUP-a

U GONG-u se pitaju zašto je dvije i pol godine kasnije trg i dalje zatvoren. Pitali su MUP je li razina prijetnje i dalje tako visoka, ali odgovor nisu dobili.

"MUP kaže da bi sama informacija o razini stupnja ugroženosti Markovog trga mogla ugrozili sigurnost institucija, Vlade i Sabora", kazala je za RTL Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica GONG-a.

Njoj se objašnjenje MUP-a ne čini samo apsurdnim, nego smatra da je odluka opasna za građane, za njihovu slobodu i demokraciju.

Krivi način zaštite dužnosnika

Bivši policajac i stručnjak za sigurnost, Željko Cvrtila, kaže kako nitko ne spori da najviši dužnosnici moraju biti zaštićeni, ali ovo je posve krivi način. Ovako postavljen perimetar je beskoristan, a policajci nezaštićeni. Ima puno boljih rješenja, može se postaviti kovanu ogradu uz Vladu, detektor metala i stupiće. Ljudi bi mogli prolaziti, a automobili ne.

"Svi smo mislili da je to privremeno rješenje. I trebalo je biti privremeno rješenje. Uopće nije jasno zašto mi, tri godine od događaja, imamo situaciju kao da se nešto dogodilo jučer. To nije neka posebna mjera. Naravno da ružno izgleda i ograničava pristup građanima, a posebice turistima", dodao je Cvrtila.

"To baš i nije najbolje rješenje, očito. Nadam se da će promijeniti tu odluku", rekao je Marco iz Italije.