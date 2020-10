STRUČNJAK ZA SIGURNOST OTKRIO MANE U SUSTAVU: ‘Dok vi nađete to sve, dotle mi već imamo premijera zarobljenog’

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila: ‘Ovo je sada puno bolja zaštita nego što je bila do sada. Ovo iziskuje potpunu blokadu prometa. Vjerojatno će se to regulirati vremenom’

Markov trg u potpunosti je večeras blokiran. Ni turisti ni civili do daljnjega nemaju pristup Markovom trgu, javio je u RTL Direkt reporter Goran Latković koji je razgovarao sa stručnjakom za sigurnost Željkom Cvrtilom.

“Ovo je sada puno bolja zaštita nego što je bila do sada. Ovo iziskuje potpunu blokadu prometa. Vjerojatno će se to regulirati vremenom. No, još može netko doći i parkirati se neposredno u blizi Sabora i Vlade. Meni se čini da ovako širok perimetar nije potreban. Ali, on nekoliko metara mora biti uspostavljen i čini mi se da je morao biti ranije uspostavljen”, kaže Cvrtila.

Pancirke i dugo naoružanje

Upitan što s policajcima koji čuvaju Vladu i Sabor, jesu li dobro opremljeni, kaže: “To nije najprimjerenija zaštita, potencijalni napadač može doći u neposrednu blizinu. Bilo bi dobro da imaju pancirke. Koliko je poznato pancirke imaju, ali nema naloga da ih moraju nositi”, kaže Cvrtila.

“Osiguranje ima dugo naoružanje, ali je pospremljeno u sanduke, magazin s mecima je odvojen od oružja. I sad u jednom napadu, u stresu, dok vi nađete to sve, dotle mi već imamo premijera zarobljenog”, istaknuo je Cvrtila.

