MARKOTIĆ UPOZORILA: ‘Čak i kod mladih, zdravih ljudi se pojavljuju slučajevi prekomjernih upala koje završavaju smrtno!’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, rekla je danas na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da je dugoročan proces praćenja posljedica zaraze koronavirusom.

“Jedna od najozbiljnijih stvari je da kod težih upala pluća dolazi do jako teške upale. Onda možete imati dvije situacije. Jedna je da tkivo potpuno zacijeli. U nekim situacijama dolazi do značajnog oštećenja tkiva. Zbog nekih imunosnih reakcija dolazi do stvaranja fibroznog tkiva i to nema funkciju. To ide u smjeru fibroze pluća i može biti ozbiljno stanje”, kaže Markotić.

Dodala je da nekad i kod zdravih ljudi može biti pretjerani imunosni odgovor, što vodi do teških stanja.

“Sve ostalo će trebati pratiti, oporavak je dug, a čak i kod mladih, zdravih ljudi se pojavljuju slučajeva prekomjernih upala koje završavaju smrtno i tu se nitko ne može opustiti i reći – mene neće”, upozorila je Markotić.

