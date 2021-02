MARKOTIĆ UPOZORILA: ‘Virus ima svoje puteve i logiku. Svi sojevi će prije ili kasnije doći i u Hrvatsku’

U Hrvatsku će do 1. travnja stići oko 600.000 doza cjepiva, no to je i dalje premalo

Ravnateljica ‘Zarazne’ Alemka Markotić gostovala je u Dnevniku HTV-a gdje je govorila o pojavi britanskog soja koronavirusa u Hrvatskoj, kao i o tome kako će to utjecati na epidemiološku situaciju.

“Virus ima svoje puteve i logiku, sve prepreke koje mi stavljamo, ne prati uvijek. Osnovne mjere koje propagiramo su bitne”, kazala je Markotić i dodala kako treba biti iznimno oprezan jer se britanski soj puno brže širi.

“Prati se situacija. Nagli porast ima nekoliko država – Irska, Potrugal, Slovačka, vidjeli ste kako to izgleda i kod nas u Varaždinu i Čakovcu. Pratit ćemo situaciju, bitno je dodatno sekvencirati tamo gdje se pojavi grupiranje veće broja pozitivnih, uzimati podatke. Iznimno je važno da ljudi koji dolaze iz zemalja gdje je dokazana britanska varijanta kažu to svom liječniku kada idu na bris”, kazala je.

‘Brojevi će biti niži kako idemo prema proljeću’

Prednost je, naglasila je, što smo svjesni postojanja virusa u okolini. “Ono što je možda povoljnije, da to razdobolje što dulje održavamo bez velikih brojeva. Što više idemo prema proljeću, veća je šansa da ti brojevi budu niži”, rekla je Markotić.

Kaže i kako će svi sojevi koji kruže svijetom prije ili kasnije doći u Hrvatsku, pa tako i onaj južnoafrički. “Povoljno je to što se južnoafrički nije u znatnijem broju proširio Europom, no to ne znači da ne trebamo biti oprezni i pratiti mutante. To ne mora znači da će one biti lošije. Ako budemo sreće moža će se pojaviti mutanta koja će se sporije širiti, izazivati blaže oblike. Sve su opcije na stolu”, kazala je.

‘Europa se izborila za sebe’

U Hrvatsku će do 1. travnja stići oko 600.000 doza cjepiva, no to je i dalje premalo. “Hrvatska ima veliki broj rizičnih i starijih osoba, kao i onih s kroničnim bolestima, skoro 1,700.000 ljudi, što je velik dio populacije. To je vjerojatno i razlog što smo u ovom valu imali dosta veliku visoku smrtnost i teže kliničke oblike. Nakon pesimističnih vijesti, mislim da se Europa polako izborila za sebe. Danas dobivamo optimističnije vijesti da bi i AstraZeneca u kraćem razdoblju mogla distribuirati velike količine, najavljeno je da bi moglo nešto i za Pfizer biti, više nego što smo očekivali zadnjih dana. Sve optimističnije zvuči”, kazala je Markotić.

Na pitanje kako stati na kraj cijepljenju preko reda, Markotić je rekla kako smatra da takvih situacija nema puno. “Vjerujem da će se to regulirati. Postoje nekad situacije kad se cjepivo, tipa Pfizer ili Moderna, ne potroši potpuno, pa u Americi mlađi kampiraju ispred zdravstvenih ustanova da bi oni mogli dobiti. Moguće je tu korigirati stvari . Kad se ukaže na stvari koje nisu korektne, treba to popraviti, treba ići na način kako je planirano na razini države. To je sigurno najbolji put”, zaključila je Markotić.