MARKOTIĆ TVRDI DA NAM JE OPET MOGUĆ JESENJSKI SCENARIJ: Ima i poruku za građane koji se cijepe u Srbiji

Markotić tvrdi da je moguć i jesenski scenarij s više od 4000 zaraženih: ‘Jedina dobra vijest je da smo se otkad je počeo treći val nešto sporije penjali nego u drugom valu’

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u središnjem Dnevniku HTV-a rekla je da je moguć skok i preko 2000 zaraženih koronavirusom, ali da je teško prognozirati. “Jedina dobra vijest je da smo se otkad je počeo treći val nešto sporije penjali nego u drugom valu. Kako ide toplije vrijeme trebali bi pokušati usporiti i što više smanjiti broj oboljelih”, dodala je, javlja HRT.

Na pitanje koliko smo blizu jesenskom scenariju kada je u Hrvatskoj bilo i preko 4000 zaraženih, Markotić je rekla da je sve moguće. “Gledajući scenarije u Europi, u zemljama gdje su bili treći valovi, bilo je brzo penjanje s iznimno velikim brojevima i velikom opterećenošću zdravstvenog sustava. To moramo izbjeći pod svaku cijenu”, poručila je.

Govoreći o stanju u Klinici “Fran Mihaljević”, Markotić je potvrdila da su se ostvarile projekcije da će se bolnica napuniti do kraja mjeseca. “Zadnji odjel koji smo bili stavili u non covid odjel vratili smo u petak navečer i on je bio popunjen do jutros potpuno. Uglavnom ćemo sad ovisiti o dnevnom otpustu bolesnika. Ima još nešto mjesta na intenzivnom odjelu, koji se isto tako brzo puni. Nažalost ima kandidata i među bolesnicima na običnim odjelima koji su na visokom protoku kisika”, rekla je Markotić.

Cijepljenje u Srbiji

Upitana podržava li odlazak hrvatskih građana na cijepljenje u Srbiju, Markotić je rekla da ovisi o tome kojim se cjepivom cijepe. “Vrlo je važno da se cijepimo onim cjepivima koja su prošla sve kontrole bilo na razini EMA-e ili Američke agencije za hranu i lijekove. Ta cjepiva ako ljudi mogu dobiti van svoje države uz potvrdu o cijepljenju, to je u redu. Sve ostalo predstavlja rizik”, smatra Markotić

Istaknula je da će stručnjaci nekoliko godina morati pratiti kako djeluje cjepivo da bi imali cjelovite podatke o njegovoj učinkovitosti. “Vidjet ćemo hoće li titar početi padati, zasad su istraživanja ohrabrujuća da se titar kod ispitanika dobro drži. Hoće li biti dobar nakon godinu, dvije, tri to ćemo znati kad prođe izvjesno vrijeme. Sve projekcije možemo praviti, ali potrebno je vrijeme da bismo bili sigurni koliko će trajati imunitet”, rekla je.

Brže napredovanje težeg oblika bolesti

Govoreći o promjenama kliničkih slika, Markotić je rekla da je svaka od faza imala neka svoja svojstva. “U prvoj fazi je bilo teško jer nismo dovoljno znali o bolesti, lutalo se u terapiji, bili je velika smrtnost. U drugoj fazi bio je veliki postotak bolesnika koji su imali trombozu odnosno incidente u smislu plućne embolije.

Što nam se svima sada čini, a govore i u drugim zemljama EU, da puno brže napreduje teži oblik bolesti. Dakle, i kod mlađih ljudi u prva dva vala bi očekivali da iza 7., 8. ili 10. dana nastupi pogoršanje i teži oblik bolesti. Sad i nakon nekoliko dana, vrlo naglo, čovjek je ujutro još bio dobar, a navečer završi na respiratoru. Tu smo vrlo oprezni”, rekla je Markotić.

