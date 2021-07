Pfizer Inc zatražit će američke regulatore sljedeći mjesec da odobre i treću dozu njegova cjepiva protiv covida-19 zbog velikog rizika od reinfekcije u roku od šest mjeseci te zbog širenja delte, visokozarazne varijante koronavirusa. Međutim, Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavili su u zajedničkom priopćenju da Amerikanci koji su potpuno cijepljeni ne trebaju, za sada, docjepljivanje trećom dozom.

I neki znanstvenici propituju potrebu za docjepljivanjem. Voditelj znanstvenog odjela Pfizera Mikael Dolsten rekao je da je razlog nedavnog pada učinkovitosti cjepiva u Izraelu taj što je većina ljudi cijepljena u siječnju ili veljači.

Izraelsko ministarstvo zdravstva reklo je da je učinkovitost u sprečavanju infekcija, ali i simptomatskog oboljenja pala na 64 posto u lipnju.

'Odluka će se donijeti na temelju istraživanja'

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite situaciju u Izraelu, gdje je mnogo ljudi koji su cijepljeni Pfizerovim cjepivom ponovno zaraženo, komentirala je i dr. Alemka Markotić. Osvrnula se i na mogućnost docjepljivanja trećom dozom cjepiva.

"Sami znate da je cijepljenje počelo početkom ove godine i da se sve vrijeme ne zna hoće li to biti tri, šest mjeseci, godinu ili pet godina. Zato svi proizvođači, CDC, laboratoriji i kompanije koje su s njima povezane, prate situaciju, analiziraju antitijela neutralizacijskim testovima. Na temelju tih istraživanjima će se donijeti odluka, ne samo nama, nego i svima koji će se cijepiti da se potvrde produlje jer je zaštita ostala ili će tražiti docjepljivanje. To nije jednostavan proces. Može se to pratiti na životinjama ili drugačije, ali najvažnije je da se prati stanje cijepljenih i da se prati laboratorijska količina antitijela. To je jedini način na koji ćemo znati hoće li se moći produljivati potvrde ili ne", kazala je Markotić.

Doživotni imunitet ili treća doza?

"Preporuka za treće docjepljivanje mogla bi ići prema vulnerabilnim skupinama zbog predostrožnosti. Potrebno je dodatnih podataka da bismo znali više sa sigurnošću. Drugo pitanje koje se postavlja hoćemo li, ako budemo išli u treće docjepljivanje, ići u isto vrijeme kad je i docjepljivanje protiv gripe ili će trebati postojati neki razmak, dodala je dr. Markotić.

O toj temi govorio je i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović.

"Spominjalo se da ovo cjepivo može štititi i nekoliko godina. Mi smo u fazi kad nemamo sve odgovore. Prvotno je trajanje potvrda bilo 180 dana, pa je po preporukama ECDC-a produljeno na 210 dana. Ne možemo imati odgovore na cjepivo koje se koristi manje od godinu dana. Netko u Lancetu objavi da može biti doživotni imunitet, a netko da je potrebna treća doza. Moramo se držati znanstveno verificiranih podataka", kazao je Božinović.

I s padom razine antitijela cjepivo je visokoučinkovito

Inače, podaci iz Izraela i Velike Britanije pokazuju da i s padom broja antitijela, cjepivo ostaje i dalje učinkovito 95 posto protiv težih oblika bolesti, tvrdi Pfizer. Cjepivo razvijeno u suradnji s njemačkim partnerom BioNTech SE, bilo je 95 posto djelotvorno u sprečavanju simptomatskog covida-19 u kliničkim ispitivanjima provedenima prošle godine.

Rani podaci iz studija koje je proveo Pfizer pokazuju da treća doza proizvodi razine antitijela pet do deset puta veći nego nakon druge doze.