MARKOTIĆ PRIZNALA DA JE CIJEPILA SVOJU MAJKU: Komentirala i skandal na misi: ‘Nisam ja svećenik, imala sam masku…’

Markotić se oglasila o svom sudjelovanju u kršenju mjera

“Moram prvo demantirat neke stvari koje su mediji krivo prenijeli. Na čelu tog skupa nije bilo profesorice Markotić, radilo se o misi, zna se tko je na čelu mise, to je Bozanić. Ja ne mogu bit svećenik nikako”, kazala je na početku Alemka Markotić odgovarajući na pitanje zašto je govorila pred velikim mnoštvom na misi. Nisu se poštovale mjere, a Markotić, vidi se na snimkama, u jednom trenutku nije imala masku. Ona kaže da ju je skinula samo na krakto.

“Drugo, mediji su prenijeli da je prof. Markotić bila bez maske i da je držala govor. Govor nisam držala jer se na misama ne drže govori, u okviru mise postoji nešto što se zove molitva vjernika. Gdje vjernici sudjeluju tako što jednu kratku poruku pročitaju koja se odnosi na neke vjerske stvari, već i na nešto što je važno. Neka molitva s nakanom koja je važna za cjelokupno čovječanstvo. Jedna rečenica nikako ne može bit govor.

Bilo je oko mene povremeno tamo gdje sam ja stajala, izdvojena sam bila, cijelo vrijeme s najmanje metar i pol razmaka od bilo koga. Masku sam imala cijelo vrijeme i masku sam skinula samo par sekundi, to se vidjelo na kameri, tko je htio to vidjeti”, kazala je.

Nastavila je: “Prema tome, ako pozivamo ljude na red, onda red je da se stvari istinito prenose i da se onda može na taj način raspravljati.

Ja sam tamo bila u svojstvu privatne osobe a ne organizatora, a ne nekoga tko može utjecati na to koliko će tamo ljudi biti. Kao što ne mogu utjecati na to kad budem prolazila Cvjetnim trgom. Onda biste me pitali “zašto sam ja bila u gužvi”.”

Kazala je i da nije vidjela kršenje mjera.

Markotić cijepila svoju majku’

Također, Markotić je priznala i da je cijepila svoju majku.

“U klinici su se cijepili svi zdravstveni djelatnici i u trenutku kad je bilo dodatnih doza, cijepilo se nešpto starijih ljudi i zdravstvenih djelatnika. Ti stariji ljudi su bili od 67 do 86 hodina, prosječno 72 godine, većina s nizom kroničnih bolesti, polovica njih s karcinonomima ili s akutnim karcinomima, dio njih s ozbiljnom anamnezom alergijskih reakcija.

Moja majka mi je dala odobrenje, nikakve druge informacije ne mogu davati o drugima…