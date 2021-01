MARKOTIĆ PROCIJENILA KADA MOŽEMO OČEKIVATI POPUŠTANJE COVIDA-19: ‘Manje je pacijenata u intezivnoj, a kliničke slike su blaže’

‘Nije samo važno koje mjere uvedete nego koliko ih se ljudi pridržavaju. Fluktuacija ljudi je bila nešto manja i sigurno je bilo veće pridržavanje mjera. Vidimo i da u dijelu europskih zemalja koje su imale popuštanje mjera, sad ponovno dolazi do rasta novooboljelih’, upozorila je Markotić

U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” nešto je manji broj hospitaliziranih s covidom-19 nego prije desetak dana, doznaje se u ponedjeljak od ravnateljice Klinike Alemke Markotić.

“Manje je pacijenata i u intenzivnoj, a doima se i da su kliničke slike u jednog dijela bolesnika blaže. U odnosu na prije desetak dana, imamo desetak manje hospitaliziranih te četiri do pet bolesnika manje u intenzivnoj. Jutros je u Klinici bilo 108 bolesnika, od toga 21 u intenzivnoj skrbi na različitim aparatima, od ECMO aparata do respiratora i aparata sa visokim protokom kisika”, izjavila je Markotić za Hinu.

Važno je pridržavati se mjera

Rekla je kako je manji pritisak bolesnika rezultat manje fluktuacije ljudi u vrijeme praznika, no s obzirom na to da se radi o kapljičnoj respiratornoj bolesti, ocijenila je kako se značajnije popuštanje bolesti ne može očekivati do kraja veljače.

“Nije samo važno koje mjere uvedete nego koliko ih se ljudi pridržavaju. Fluktuacija ljudi je bila nešto manja i sigurno je bilo veće pridržavanje mjera. Vidimo i da u dijelu europskih zemalja koje su imale popuštanje mjera, sad ponovno dolazi do rasta novooboljelih”, kazala je Markotić.