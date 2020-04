MARKOTIĆ POTVRDILA – PROBOJ KORONAVIRUSA U DOMOVE I BOLNICE JE JAKO OPASAN: ‘Dugo smo se i dobro držali… Ovo je kao požar’

Objasnila je i režim testiranja medicinskih djelatnika

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić za RTL Danas istaknula je kako proboj koronavirusa u domove i u zdravstveni sustav sigurno nije bezopasan.

‘Jako smo se dobro i dugo držali’

“To se događalo i u drugim sustavima. Događalo se i događa se, osim dosad u staračkim domovima, u zdravstvu je bilo nekoliko takvih proboja. Bilo ih je važno čim prije identificirati i pokušati zaustaviti – što smo dosad uspijevali.

Što se tiče staračkih domova tu smo se jako dobro i dugo držali. Ovo sigurno nije situacija s kojom je netko sretan ali dogodila se. Zasad nema teže oboljelih, ali vidjet ćemo. Sada su službe odreagirale i napravile svoj maksimum. Nadamo se da će se sve uspjeti držati pod kontrolom”, pojasnila je Markotić te dodala da će uzorci uzeti od pacijenata iz Doma za starije i nemoćne iz Splita biti prioritet u testiranju.

Pojasnila je i zašto su stručnjaci toliko strahovali od virusa u staračkim domovima.

‘To je kao požar koji može buknuti’

“To je kao požar koji može buknuti. Morate ga odmah prepoznati. Ta opasnost je prepoznata dosta rano već kada su uvedene zabrane posjeta. Tada je to izazvalo i dosta negodovanja i nerazumijevanja i primjedbi. No, to je bila važna i dobra mjera.

Jako se smanjio rizik jer je jako malo ljudi ulazio u sustav, samo zaposlenici koji su morali i tu se rizik sveo na minimalnu mjeru”, kazala je, dodajući kako je važno čuvati od virusa domove za starije i nemoćne jer se radi o starijim osobama koje najčešće imaju i kronične bolesti te se kod njih može očekivati povećani broj težih oboljenja.

‘Svi bi bili sretni da imamo takav test’

Kaže kako zdravstveni djelatnici pojačano testiraju, no ističe kako su mjere opreza najvažnije oružje u borbi protiv epidemije.

“Te su mjere uvedene u zdravstveni sustav. Svaki dan se mora mjeriti temperatura, svako jutro se u svim zdravstvenim institucijama provjerava ima li netko od zdravstvenih radnika respiratorne simptome”, kaže.

Ponovila je da se pojačano testiraju zdravstveni djelatnici, a posebno se to odnosi na one koji su bili u rizičnim situacijama.

“Ali nema toga teksta kojim možete istestirati svako jutro 30.000 djelatnika, pričekati pet minuta i reći da mogu ići raditi. Bili bi svi sretni da imamo takav test”, kazala je Markotić.

