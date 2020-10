MARKOTIĆ POJASNILA VAŽAN DIO NOVE ODLUKE O MASKAMA: ‘Već sam vidjela da neki ljudi to rade i sami’

Alemka Markotić kaže da se bolnički kapaciteti polako pune: ‘To je još uvijek zadovoljavajuće stanje i kapaciteti su zasad dovoljni. Nadamo se da ćemo uspjet izdržat’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić je za RTL komentirala nove epidemiološke mjere i veći broj zaraženih koronavirusom te odgovorila na pitanje je li se to negativno odrazilo na zdravstveni sustav u vidu punjenja bolnica.

“Što bude veći broj inficiranih, to će biti veći postotak onih koji su u bolnicama. Klinika za infektivne je većim dijelom popunjena, bolnica Dubrava u Zagrebu se polako puni, ostali kapaciteti isto, ali to je danas 404 bolesnika. To je još uvijek zadovoljavajuće stanje i kapaciteti su zasad dovoljni. Nadamo se da ćemo uspjet izdržat”, izjavila je Markotić.

TRUT OTKRIO DETALJE NOVIH MJERA: ‘Vjerojatno će biti više kažnjavanja nego dosad’

VIŠE SE NEĆEMO CIJEPITI IGLAMA? Stižu nova cjepiva, ciljaju na virus u početnoj točki napada; evo kako ćemo ih dobivati

Maske na otvorenom?

O usporedbi Hrvatske s drugim zemljama Europe, kaže da je teško bilo što reći u trenutku kada cijela Europa bilježi visoke brojke. “Ono što je važno je da stvorimo isto zajedništvo koje smo imali u prvoj fazi, da se odgovornost povisi i da štitimo jedni druge. U tom kontekstu možemo stvari držati pod kontrolom. Sigurno ne bi bilo dobro da krenemo stopama koje imaju primjerice Češka, Belgija i Nizozemska”, rekla je Markotić.

Što se tiče novih mjera, maske na otvorenom u ovom su trenutku samo preporuka. “Ne možete ljude natjerati da na čistini nose maske, ali na mjestima gdje su u nekakvim redovima, gdje ne mogu napraviti dovoljan razmak među sobom, gdje dulje vremena moraju biti u grupi, onda je poželjno nositi maske. Već sam vidjela da to ljudi rade i sami, prije nego što smo mi to propisali. Kad stoje u redovima, nose maske”, izjavila je Markotić.

S dolaskom hladnijeg vremena postavlja se pitanje hoće li slučajevi zaraze i bolesti biti teži. “Tijekom ljeta je bio puno veći postotak blažih oblika, sad ipak raste taj postotak prema 20 posto onih koji su srednje teški i teški, za razliku od ljeta kada je to bilo sedam do osam posto. dakle, sa zatvorenim prostorima raste i opasnost”, zaključila je Markotić za RTL.

NIZOZEMCI UKIDAJU SAMOIZOLACIJU; Bakić: ‘Predviđam da ćemo uskoro ovako i mi. Velika šteta je jasna i neumoljiva’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.